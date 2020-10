Neues Online-Angebot für Reiserückkehrer aus Risikogebieten Stand: 01.10.2020 14:36 Uhr Wer aus einem Risikogebiet zurück nach Hamburg kommt, muss das beim zuständigen Gesundheitsamt melden. Bisher via Mail, telefonisch oder über die Einreise-Karte vom Flughafen. Jetzt geht es auch über ein Online-Formular einfach am PC oder Smartphone.

Die Daten können über das zentrale Portal schneller und einfacher verarbeitet werden, heißt es aus der Gesundheitsbehörde – das beschleunige die Abläufe erheblich. In dem Portal kann dann auch das Ergebnis des Corona-Tests hochgeladen werden.

Links Meldung (nach) Einreise aus einem Risikogebiet Auf einer Internetseite der Hamburger Gesundheitsbehörde kann man sich nach der Einreise aus einem Risikogebiet melden. extern

Quarantäne-Regelung wird wohl verschärft

Nach wie vor gilt: Reisende aus Risikogebieten müssen sich nach der Rückkehr 14 Tage isolieren, dürfen die Quarantäne aber verkürzen, wenn ein negativer Corona-Test vorliegt. Diese Regelung wird aber höchstwahrscheinlich zum 15. Oktober verschärft - darauf wies die Gesundheitsbehörde zum Start der Herbstferien noch mal explizit hin.

Der Corona-Test zum Abkürzen der Pflicht-Quarantäne darf dann voraussichtlich erst nach fünf Tagen gemacht werden. Wer also die Herbstferien zum Beispiel in Spanien verbringt, muss damit rechnen, nach der Rückkehr eine knappe Woche in Isolation zu verbringen.

