Neue Quarantäne-Regeln gelten ab Sonnabend in Hamburg Stand: 14.01.2022 15:17 Uhr In Hamburg treten von diesem Sonnabend an die neuen Quarantäneregelungen für Infizierte und Kontaktpersonen in Kraft.

"Tatsächlich werden wir das 1:1 umsetzen, was der Bundesrat auf den Weg gebracht hat", sagte Sozialsenatorin Melanie Leonhard (SPD) am Freitag. Bund und Länder hatten sich am 7. Januar auf die neuen Regeln geeinigt. Nachdem Bundestag und Bundesrat den Veränderungen zugestimmt haben, setzen nun die Bundesländer diese in ihren Corona-Eindämmungsverordnungen um.

Geboosterte Kontaktpersonen müssen nicht mehr in Quarantäne

Die neuen Quarantäne-Regeln sehen vor, dass sich dreifach geimpfte Kontaktpersonen von Corona-Infizierten nicht mehr in Quarantäne begeben müssen. Das gilt auch für frisch doppelt Geimpfte und Genesene, wenn die Erkrankung oder die Impfung weniger als drei Monate zurückliegt.

Quarantäne wird auf zehn Tage verkürzt

Alle anderen Kontaktpersonen müssen 10 Tage lang in Quarantäne bleiben - bislang waren es 14 Tage. Ein Abkürzen dieser Zeit ist für Personen ohne Symptome nach sieben Tagen mit einem negativen Schnelltest oder PCR-Test möglich. Für Schul- und Kita-Kinder gilt, dass sie sich bereits nach fünf Tagen aus der Quarantäne als Kontaktperson freitesten können.

Auch Isolationszeit für Infizierte verkürzt

Auch die Isolationszeit für Infizierte wird von 14 auf 10 Tage verkürzt. Nach sieben Tagen können sie sich mit einem PCR- oder Schnelltest freitesten. Infizierte Kinder können sich ebenfalls nach sieben Tagen mit einem PCR- oder Schnelltest freitesten. Beschäftigte in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen benötigen einen PCR-Test, um sich nach sieben Tagen freitesten zu lassen. Außerdem müssen sie zuvor mindestens zwei Tage symptomfrei sein.

