Neue Quarantäne-Regeln für Schüler: Hamburg arbeitet an Details Stand: 07.09.2021 11:48 Uhr Die Corona-Quarantäne in Schulen soll künftig nur noch für fünf Tage gelten - und auch nicht mehr für ganze Klassen. Dies hat die Gesundheitsministerkonferenz am Montag beschlossen. In Hamburg müssen noch Detailfragen geklärt werden.

Ein positiver Corona-Test und schon muss die ganze Klasse wieder zwei Wochen ins Homeschooling - das soll es künftig nicht mehr geben. Die Gesundheitsämter beraten am Dienstag, wie der Beschluss in der Hansestadt umgesetzt wird.

Freitesten nach fünf Tagen möglich

Auch bisher wurde immer im Einzelfall entschieden, heißt es aus der Sozialbehörde. Ganze Klassen wurden demnach nur selten in Quarantäne geschickt, etwa, wenn sie zusammen auf Klassenfahrt waren. Solche Ausnahmefälle kann es auch nach der neuen Regelung geben - neu ist dann aber, dass sich die Betroffenen nach fünf Tagen freitesten können.

Sozialbehörde kündigt Details für Ende der Woche an

Aber reicht dann ein Antigen-Schnelltest? Oder muss es ein PCR-Test sein? Wo werden die Tests durchgeführt und wer trägt dafür die Kosten? Und gilt die Verkürzung auch schon für die, die jetzt bereits in Quarantäne sind? Bis Ende der Woche sollen die Details laut Sozialbehörde ausgearbeitet sein. Lockerungen für die Hygieneregeln an den Schulen stehen angesichts hoher Fallzahlen bei Kindern und Jugendlichen aber nicht an.

Unterdessen kommen am Dienstagnachmittag die ersten mobilen Luftfilter für Klassenräume in Hamburg an. Insgesamt hat die Schulbehörde mehr als 21.000 Geräte geordert.

