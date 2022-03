Neue Corona-Regeln in Hamburg: Was gilt bei 3G und 2G-Plus?

Bitte wählen arbeiten gehen Lebensmittel einkaufen (oder in Geschäften des täglichen Bedarfs) im Einzelhandel shoppen private Kontakte oder Feiern zum Friseur in eine Gaststätte ins Hotel auf eine allgemeine Veranstaltung ins Theater, Konzert oder Kino ins Museum, die Bücherhalle oder eine Ausstellung Tanzen gehen (Diskothek oder Club) einen Krankenhausbesuch machen eine Sportveranstaltung besuchen körpernahe Dienstleistung auf ein Volksfest (z.B. Dom) in die Kirche oder anderes Gotteshaus U-Bahn, Bus- oder Bahn fahren zu einem Seniorentreff ins Schwimmbad, Fitnessstudio, Sauna oder Sport (drinnen) zum Sport (draußen) Jemanden in einer Pflegeeinrichtung besuchen In eine Spiehalle, Casino oder Wettbüro gehen Prostitution

Bitte wählen Bitte wählen Sie Ihren Status und Ihre geplante Unternehmung aus.

Das Angebot ist aus Jugendschutzgründen auf Personen über 16 Jahren beschränkt.

Hier gilt 2G-Plus Sie können das Angebot nutzen, wenn Sie einen Antigen-Schnelltest aus einem anerkannten Testzentrum vorlegen, der nicht älter ist als 24 Stunden (PCR-Test 48 Stunden).



Bei 2G-Plus sind zwei Impfungen (bzw. Genesung und Impfung oder Impfung und Genesung für sechs Monate) und zusätzlich ein negativer Corona-Test erforderlich.



Bei wem unter 2G-Plus die Testpflicht entfällt:



Menschen, die eine Auffrischungsimpfung erhalten haben. Das ist in der Regel die dritte Impfung. Bei Johnson & Johnson gilt nun auch erst die dritte Impfung als Auffrischung.

Personen, die nach der vollständigen Impfung eine Corona-Infektion hatten, können mit entsprechendem Genesenen-Nachweis auf Tests im Rahmen des 2G-Plus-Modells für die Dauer von sechs Monaten verzichten.

Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren haben auch ohne Impfung Zugang. Schülerinnen und Schüler, die älter als 16 sind, benötigen ebenfalls keinen Test, weil sie in der Schule regelmäßig getestet werden.

Hier gilt 2G-Plus Sie können das Angebot zur Zeit nicht nutzen.



Hier gilt 2G-Plus Sie können das Angebot ohne Test nutzen, wenn Sie einen Impf- oder Genesenen-Nachweis und einen amtlichen Lichtbildausweis vorlegen. Eine Maskenpflicht besteht nicht.

Ist ohne Einschränkung möglich Sie können das Angebot ohne Einschränkung nutzen.

Hier gilt Maskenpflicht (FFP2) Sie können das Angebot nutzen. Besucherinnen und Besucher müssen eine FFP2-Maske tragen, wenn sie 14 Jahre oder älter sind, von 6 bis 13 Jahren reicht eine medizinische Maske, jüngere Kinder müssen keine Maske tragen.

Hier gilt Maskenpflicht (FFP2) Sie können das Angebot nutzen. Es gilt die Pflicht zum Tragen einer FFP2-Maske.



In geschlossenen Räumen sind höchstens 500 Teilnehmende zulässig, im Freien höchstens 2.000.

Hier gilt 2G Bei 2G sind zwei Impfungen erforderlich.



Bei allen Impfungen (auch Johnson & Johnson) muss die zweite Impfung seit 14 Tagen her sein. Genesende, deren Corona-Erkrankung mindestens 28 Tage her ist, haben mit entsprechendem Nachweis für drei Monate den Status von geimpften Personen.



Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren haben auch ohne Impfung Zugang. Schülerinnen und Schüler, die älter als 16 sind, benötigen ebenfalls keinen Test, weil sie in der Schule regelmäßig getestet werden

Hier gilt nur Maskenpflicht Sie können das Angebot nutzen.



In Geschäften für den täglichen Bedarf muss kein Nachweis über einen Geimpft- oder Genesenen-Status - oder ein negativer Test erbracht werden.



Es muss aber eine medizinische Maske (zum Beispiel OP-Maske) getragen werden. Empfohlen werden FFP2-Masken.

Hier gilt 3G Bei 3G ist ein negativer Corona-Test oder der Nachweis einer Impfung oder einer Genesung nötig.



Der Corona-Schnelltest darf nicht älter als 24 Stunden in sein (PCR-Test 48 Stunden). Er kann auch vor Ort gemacht werden. Außerdem herrscht Maskenpflicht.

Hier gilt 2G Plus Sie können das Angebot zur Zeit nicht nutzen.



Hier gilt 3G Sie können das Angebot nutzen, wenn Sie einen Antigen-Schnelltest von einer anerkannten Teststelle vorlegen, der nicht älter ist als 24 Stunden ist, oder direkt vor Ort gemacht wird. (PCR-Test 48 Stunden).



Es gilt eine FFP2-Maskenpflicht. Am Platz dürfen die Masken abgelegt werden.



3G steht für vollständig geimpft, genesen oder negativ getestete Menschen. Diese müssen ihren Status mit einen Impfnachweis über eine vollständige Impfung oder einem Genesenennachweis oder einem negativen Test nachweisen können.



Hier gilt 3G Sie können das Angebot ohne Test nutzen, wenn Sie einen Impf- oder Genesenen-Nachweis und einen amtlichen Lichtbildausweis vorlegen.



Hier gilt 3G Kinder und Jugendliche unter 16 können das Angebot ohne Impfung und ohne Test nutzen.



Kinder ab 14 Jahren müssen eine FFP2-Maske tragen, von 6 bis 13 Jahren ist eine medizinische Maske vorgeschrieben.

Hier gilt 2G Sie können das Angebot nutzen, wenn Sie den Nachweis über Ihren Impf- oder Genesenenstatus zusammen mit einem gültigen Ausweis vorlegen.

Hier gilt 2G Sie können das Angebot zur Zeit nicht nutzen.



Sie benötigen zwei Impfungen oder den Genesenenstatus und eine Impfung, um das Angebot nutzen zu können. Bei allen Impfungen (auch Johnson & Johnson) muss die zweite Impfung 14 Tage her sein. Genesene, deren Corona-Erkrankung mindestens 28 Tage her ist, haben mit entsprechendem Nachweis für drei Monate den Status von geimpften Personen.

Hier gilt mindestens 3G Sie können das Angebot nutzen. Es gelten dafür die 3G-Regeln. Das bedeutet, es ist ein negativer Corona-Test oder der Nachweis einer Impfung oder einer Genesung nötig.



Der Corona-Schnelltest darf nicht älter als 24 Stunden in sein (PCR-Test 48 Stunden). Er kann auch vor Ort gemacht werden. Außerdem herrscht Maskenpflicht. Kinder unter 16 brauchen keinen Test. Schülerinnen und Schüler, die in der Schule getestet werden, auch nicht.



Viele Friseursalons machen aber strengere Vorgaben. Es muss beim Friseursalon angefragt werden, mit welchen Vorgaben er aktuell arbeitet.

Hier gilt 3G Sie können das Angebot nutzen, wenn Sie die 3G-Regeln beachten. Dafür ist ein negativer Corona-Test oder der Nachweis einer vollständigen Impfung oder einer Genesung nötig.



Der Corona-Schnelltest darf nicht älter als 24 Stunden in sein (PCR-Test 48 Stunden). Er kann auch vor Ort gemacht werden. Außerdem herrscht für alle Fahrgäste ab 14 Jahren Maskenpflicht (FFP2). Kinder unter 6 und Schülerinnen und Schüler müssen während der Schulzeit keinen Test vorzeigen. Für Kinder von 6 bis 13 Jahren reicht das Tragen einer medizinischen Maske. Kinder unter sechs Jahren müssen keine Maske tragen.



Als genesen gelten Personen ab dem 28. Tag nach der Infektion bis zum 90. Tag nach der Infektion.



Als vollständig geimpft gelten Personen, die zweimal geimpft sind oder die nach einer Genesung eine Impfung erhalten haben.



Hier gilt Maskenpflicht (FFP2) Besucherinnen und Besucher in Hamburger Kliniken müssen eine FFP2-Maske tragen und immer einen tagesaktuellen negativen Corona-Schnelltest vorzeigen - auch wenn sie geimpft oder genesen sind.



Besucherinnen und Besucher, die sich in den letzten zehn Tagen in einem Hochrisiko- oder Virusvariantengebiet aufgehalten haben, dürfen Krankenhäuser und ähnliche Einrichtungen für 14 bzw. zehn Tagen nach der Einreise nicht betreten. Das Betretungsverbot entfällt vorbehaltlich für Personen, die einen negativen Coronavirus-Testnachweis vorlegen. Dieser Test darf frühestens fünf Tage nach der Einreise erfolgt sein. Ausnahmen gelten für Gebiete, die nach der Einreise in als Hochrisikogebiet eingestuft werden oder für Menschen, die vollständig mit einem Impfstoff gegen das Coronavirus geimpft ist, für den das Robert Koch-Institut festgestellt und auf seiner Internetseite ausdrücklich bekannt gemacht hat, dass dieser Impfstoff gegen die Virusvariante hinreichend wirksam ist, derentwegen die Einstufung als Virusvariantengebiet erfolgt ist.



Hier gilt 3G Sie können das Angebot nutzen, unter Einhaltung der 3G-Regeln. Dafür ist ein negativer Corona-Test oder der Nachweis einer Impfung oder einer Genesung nötig.



Hier gilt 3G Sie können das Angebot ohne Test nutzen, wenn Sie einen Impf- oder Genesenen-Nachweis und einen amtlichen Lichtbildausweis vorlegen. Der Status gilt noch fünf Monate, wenn ihre Genesung nach 28 Tagen anerkannt ist.



Hier gilt 3G Sie können die Arbeitsstätte betreten. Es gelten dafür die 3G-Regeln. Das bedeutet, es ist ein negativer Corona-Test oder der Nachweis einer Impfung oder einer Genesung nötig.



Der Corona-Schnelltest darf nicht älter als 24 Stunden in sein (PCR-Test 48 Stunden). Er kann auch vor Ort gemacht werden.



Das Tragen einer medizinische Maske richtet sich nach den entsprechenden Arbeitsschutzvorschriften des Bundes und ist in vielen Branchen Pflicht.

Hier gilt manchmal 2G Ob Sie an einem Gottesdienst oder einer anderen religiösen Veranstaltung teilnehmen können, ist von Ihrer Gemeinde abhängig. Die darf nämlich selbst entscheiden, ob sie 2G-Modell anwendet, oder nicht.



Kirchen oder andere Gotteshäuser mit 2G-Modell: Gottesdienste und religiöse Veranstaltungen sind erlaubt, Es entfallen Abstandsgebot, Anmeldepflicht und eine Begrenzung der Personenzahl. In geschlossenen Räumen muss eine medizinische Maske getragen werden, die darf während der liturgischen Handlungen abgenommen werden. Gesang ist nur mit Maske erlaubt.



Ohne 2G-Modell müssen Abstand, Hygieneregeln eingehalten und eine begrenzte Personenzahl angemeldet werden.



Da es in Hamburgs Gotteshäusern unterschiedlich gehandhabt werden darf, muss in der entsprechenden Gemeinde die Voraussetzung zur Teilnahme erfragt werden. In geschlossenen Räumen muss ebenfalls eine medizinische Maske getragen werden, die darf während der liturgischen Handlungen abgenommen werden. Gesang ist nur mit Maske erlaubt.

Hier gilt 3G Kinder und Jugendliche unter 16 können das Angebot ohne Impfung und ohne Test nutzen.

Hier gilt eine Testpflicht Sie können eine Pflegeeinrichtung unabhängig von Ihrem Impfstatus besuchen. Voraussetzung ist ein negativer tagesaktueller Antigen-Test oder ein negativer PCR-Test, der nicht älter als 48 Stunden ist. Kinder unter 7 Jahren sind von der Testpflicht befreit.

Das gilt für private Treffen Sie können sich mit maximal 10 Personen treffen, wenn die anderen Personen ebenfalls als vollständig geimpft oder genesen gelten. Auch Menschen, die sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen können und einen Nachweis haben, dürfen dabei sein.



Haushaltsangehörige werden nicht mitgezählt. Auch Kinder unter 14 werden werden nicht eingerechnet, ihr Impfstatus ist unerheblich.

Das gilt für private Treffen Wenn Sie unter 16 Jahren und geimpft sind, können Sie sich mit maximal 10 Personen treffen, wenn die anderen Personen ebenfalls als vollständig geimpft oder genesen gelten. Auch Menschen, die sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen können und einen Nachweis haben, dürfen dabei sein. Haushaltsangehörige werden nicht mitgezählt. Auch Kinder unter 14 werden werden nicht eingerechnet, ihr Impfstatus ist unerheblich.



Wenn Sie unter 16 Jahren und ungeimpft sind, können sich mit zwei weiteren Personen aus einem weiteren Haushalt treffen. Ihr eigener Haushalt und Kinder unter 14 Jahren werden dabei nicht eingerechnet.Auch Menschen, die sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen können und einen Nachweis haben, dürfen dabei sein.

Das gilt für private Treffen Sie können sich mit zwei weiteren Personen aus einem weiteren Haushalt treffen. Ihr eigener Haushalt und Kinder unter 14 Jahren werden dabei nicht eingerechnet. Auch Menschen, die sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen können und einen Nachweis haben, dürfen dabei sein.

Hier gilt mindestens 3G Sie können das Angebot ohne Test nutzen, wenn Sie einen Impf-Nachweis und einen amtlichen Lichtbildausweis vorlegen.



Hier gilt mindestens 3G Sie können das Angebot ohne Test nutzen, wenn Sie einen Impf- oder Genesenen-Nachweis und einen amtlichen Lichtbildausweis vorlegen.



Hier gilt mindestens 3G Sie können das Angebot nutzen, müssen aber einen negativen Corona-Test vorweisen. Der Corona-Schnelltest darf nicht älter als 24 Stunden in sein (PCR-Test 48 Stunden). Er kann auch vor Ort gemacht werden. Außerdem herrscht FFP2-Maskenpflicht.



Kinder unter 16 brauchen keinen Test. Schülerinnen und Schüler, die in der Schule getestet werden, auch nicht.

Maskenpflicht (FFP-2) Sie können das Angebot ohne Einschränkung nutzen, müssen aber eine FFP2-Maske tragen.

Das Angebot können nur Personen ab 18 Jahren nutzen.

Das gilt für private Treffen Sie können sich mit so vielen Personen treffen, wie sie möchten, wenn die anderen Personen ebenfalls als vollständig geimpft oder genesen gelten. Auch Menschen, die sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen können und einen Nachweis haben, dürfen dabei sein.



Das gilt für private Treffen Wenn Sie unter 16 Jahren und geimpft sind, können Sie sich mit so vielen Personen treffen, wie sie möchten, wenn die anderen Personen ebenfalls als vollständig geimpft oder genesen gelten. Auch Menschen, die sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen können und einen Nachweis haben, dürfen dabei sein. Haushaltsangehörige werden nicht mitgezählt. Auch Kinder unter 14 werden werden nicht eingerechnet, ihr Impfstatus ist unerheblich.



Wenn Sie unter 16 Jahren und ungeimpft sind, können sich mit zwei weiteren Personen aus einem weiteren Haushalt treffen. Ihr eigener Haushalt und Kinder unter 14 Jahren werden dabei nicht eingerechnet.Auch Menschen, die sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen können und einen Nachweis haben, dürfen dabei sein.

Hier gilt mindestens 3G Sie können das Angebot nutzen. Kinder und Jugendliche unter 16 brauchen keinen Test. Schülerinnen und Schüler, die in der Schule getestet werden, auch nicht.



Kinder ab 14 Jahren müssen eine FFP2-Maske tragen.