Neue Corona-Regeln: Polizei registriert nur wenige Verstöße Stand: 06.12.2021 07:04 Uhr Am ersten Wochenende in Hamburg mit neuen Corona-Regeln haben Polizei und Gesundheitsamt nach eigenen Angaben "mit Augenmaß" kontrolliert. Laut Polizei hat sich der Großteil der Menschen an die 2G- und 2G-Plus-Regeln gehalten.

In der Nacht von Freitag auf Sonnabend ab 0 Uhr sind die neuen Regeln in Kraft getreten: eine verbindliche 2G-Regel und Maskenpflicht etwa in Bars und Restaurants. In Clubs und Diskotheken gelten seitdem sogar 2G-Plus-Bedingungen. Überall wo getanzt wird, müssen Besucherinnen und Besucher zusätzlich zu ihren Impf- oder Genesenen-Bescheinigungen einen negativen Corona-Test vorlegen.

Polizei kontrolliert Einhaltung der Corona-Regeln

Die Polizei hat die Einhaltung der Regeln am Wochenende genau kontrolliert - zusammen mit dem Gesundheitsamt. Allerdings laut Polizei "mit Augenmaß". So blieb es häufig bei Ermahnungen.

Nur wenige Verstöße auf St. Pauli und in der Schanze

Das Ergebnis: Die meisten Feiernden sowie Betreiberinnen und Betreiber auf St. Pauli und in der Schanze haben sich an die neue Corona-Verordnung gehalten. Lediglich vereinzelt gab es Verstöße. So musste ein Kneipenwirt auf der Großen Freiheit die Hälfte der Gäste nach Hause schicken, weil der Laden zu voll war.

Gast wird mit gefälschtem Impfpass erwischt

Türsteher eines Clubs am Spielbudenplatz riefen außerdem die Polizei, weil ein Gast versucht hatte, mit einem gefälschten Impfpass in den Club zu kommen. Und auf dem Schulterblatt musste ein Restaurant geschlossen werden, weil die Angestellten gegen zu viele der aktuellen Auflagen verstoßen hatten.

Teststationen vor Clubs

Laut Polizei waren das aber die Ausnahmen. Sie zog insgesamt eine positive Bilanz und verwies auch auf vorbildliche Beispiele. So hatten etwa in der Schanze die Veranstalter von zwei Partys mit mehr als 400 Menschen sogar eigene Teststationen vor den Clubs aufgebaut.

