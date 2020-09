Stand: 03.09.2020 10:00 Uhr - NDR 90,3

Neue Corona-Regeln: Passagier-Rückgang am Airport

In der vergangenen Woche hatten sich Bund und Länder darauf verständigt, dass Rückkehrer aus Risikogebieten grundsätzlich in Quarantäne müssen. Nach Angaben der Fluggesellschaft Eurowings und des Hamburger Flughafens gibt es in der Folge der neuen Corona-Reiseregeln einen starken Rückgang bei den Passagierzahlen.

Eurowings: Zahlen um 60 Prozent eingebrochen

Die Regeln in den Sommerferien hätten weniger Schaden angerichtet als die neuen, sagte Eurowings-Chef Jens Bischof am Mittwochabend im Hamburger Luftfahrt-Presseklub. Seitdem Mallorca zum Risikogebiet geworden ist und die schärferen Regeln für Rückkehrer gelten, seien die Buchungen um rund 60 Prozent eingebrochen. Nun kam am Mittwoch noch dazu, dass die Kanarischen Inseln ebenfalls zum Risikogebiet erklärt wurden.

Auch am Hamburger Airport machen sich die neuen Regeln nach Angaben von Flughafenchef Michael Eggenschwiler deutlich bemerkbar. Die Zahl der Flüge und der Passagiere gehe wieder zurück. Vor wenigen Wochen zeigte sich Eggenschwiler noch zuversichtlich, dass sich die Branche in den kommenden Monaten weiter erholen würde. Jetzt geht er davon aus, dass die Zahl der Passagiere bis Jahresende kaum noch wachse.

Momentan bis 15.000 Reisende täglich

Aktuell zählt der Flughafen pro Tag etwa 13.000 bis 15.000 Passagiere. Vor der Corona-Pandemie waren es im Schnitt etwa 50.000. Das Niveau vor der Krise werde man wahrscheinlich frühestens 2025 wieder erreichen, meint der Airport-Chef.

