Neue Corona-Regeln: Kein 3G in Bussen und U-Bahnen in Hamburg

Stand: 20.03.2022 09:24 Uhr

Am Sonnabend ist in Hamburg eine neue Corona-Eindämmungsverordnung in Kraft getreten. Auch für Ungeimpfte entfallen damit die Kontaktbeschränkungen. Im öffentlichen Nahverkehr besteht nur noch FFP2-Maskenpflicht.