Negativ-Rekord: 276 Corona-Neuinfektionen in Hamburg Stand: 22.10.2020 11:47 Uhr In Hamburg sind so viele Corona-Neuinfektionen registriert worden wie noch nie seit Ausbruch der Pandemie. Die Gesundheitsbehörde meldete am Donnerstag 276 neue Fälle.

Der bisherige Rekordwert war am 24. März mit 248 Corona-Infektionen gemeldet worden. Auch bundesweit wurde ein Rekordwert registriert. Die Gesundheitsämter meldeten nach Angaben des Robert Koch-Instituts vom Donnerstagmorgen 11.287 Fälle binnen 24 Stunden.

Inzidenz liegt jetzt bei 64,6

Die Zahl der Hamburger Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche, die schon am Montag den kritischen Wert von 50 überstiegen hatte, liegt jetzt bei 64,6. Das RKI gab diesen in rechtlicher Hinsicht maßgeblichen Wert am Donnerstag für Hamburg mit 46,5 an. Laut Gesundheitsbehörde liegt die Abweichung vor allem in einer verzögerten Erfassung der Daten begründet.

Seit Beginn der Pandemie infizierten sich in Hamburg 10.682 Menschen mit Sars-CoV-2. Nach RKI-Schätzungen können inzwischen etwa 8.000 davon in der Hansestadt als genesen angesehen werden.

Mehr Menschen im Krankenhaus

In Hamburger Krankenhäusern werden derzeit 79 Corona-Patientinnen und -Patienten behandelt - sieben mehr als am Vortag. Die Zahl der Infizierten auf Intensivstationen stieg seit Mittwoch um 2 auf 27. Bislang starben nach Angaben des Instituts für Rechtsmedizin am Universitätsklinikum Eppendorf 241 Menschen an einer Covid-19-Erkrankung. Diese Zahl ist seit dem 2. Oktober unverändert.

Telefon-Hotline für Fragen zum Coronavirus

Allgemeine Fragen zum Coronavirus werden unter der Telefon-Hotline 040 / 428 284 000 beantwortet. Bei auftretenden grippeähnlichen Symptomen in Verbindung mit Kontakt zu erkrankten Personen sollte der Hausarzt oder der Arztruf 116117 telefonisch kontaktiert werden.

