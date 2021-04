Mehrere Corona-Schnelltestzentren schließen nach Vorwürfen Stand: 22.04.2021 13:58 Uhr Mehrere Corona-Schnelltestzentren des früheren Fußball-Profis Benedikt Pliquett sind jetzt geschlossen worden. Der Vorwurf: Positive Testergebnisse sollen nicht an die Behörden weitergeleitet worden sein.

Unter anderem auf dem Kiez am Hans-Albers-Platz betrieb der ehemalige Torhüter des FC St. Pauli eines seiner insgesamt sechs Testzentren. Auf Anweisung des Gesundheitsamts wurden am Mittwochabend alle von der Polizei dichtgemacht. Es gab eindeutige Hinweise, dass mindestens ein positives Corona-Testergebnis nicht gemeldet wurde, wie der Bezirk Hamburg-Mitte bestätigte.

Mindestens bis Anfang Mai dicht

Jetzt werde die Dokumentation aller sechs Testzentren des früheren Fußball-Profis überprüft, sagte der Sprecher der Sozialbehörde, Martin Helfrich. Bis mindestens zum 5. Mai bleiben die Einrichtungen geschlossen, auf der Internetseite kann man bereits keine Termine mehr buchen.

Ermittlungen gegen Testzentren von Ex-St.Pauli-Torwart

Laut Helfrich gibt es in Hamburg mehr als 200 private Testzentren, die regelmäßig stichprobenartig kontrolliert werden. Zwei davon wurden in der Vergangenheit nach Verstößen wieder geschlossen, da das Hygienekonzept nicht richtig umgesetzt wurde, so der Behördensprecher.

