Mehr als eine halbe Million Corona-Infektionen in Hamburg Stand: 16.04.2022 09:56 Uhr Seit Beginn der Corona-Pandemie haben sich bis Mitte April mittlerweile mehr als eine halbe Million Hamburgerinnen und Hamburger mit dem Virus infiziert. Die meisten davon in diesem Jahr.

Mehr als 340.000 Infektionen wurden seit Januar nachgewiesen - mehr als zehnmal so viele wie im Vorjahreszeitraum. Viele Corona-Regeln wurden seitdem gelockert. Das führt zwar zu deutlich mehr Infektionen, so die Sozialbehörde, die treffen aber inzwischen auf eine stark immunisierte Bevölkerung. Durch die hohe Impfquote müssen Ansteckungen also nicht mehr um jeden Preis verhindert werden.

Höhere Impfquote, weniger Todesfälle

Denn beim Impfen sind die Hamburgerinnen und Hamburger weit vorn. Fast 95 Prozent der Erwachsenen sind hier mindestens doppelt geimpft. Bundesweit ist die Quote nur in Bremen noch höher.

In Relation zu den Infektions-Fällen sterben aktuell auch deutlich weniger Menschen im Zusammenhang mit Covid-19. Von den inzwischen fast 2.500 Corona-Toten in Hamburg sind etwa 500 in diesem Jahr verstorben. In den vergangenen dreieinhalb Monaten wurden also rund 70 Prozent aller Infektionen verzeichnet, aber nur 20 Prozent der Todesfälle in Zusammenhang mit dem Virus.

