Mehr als 200.000 Schüler an Hamburgs allgemeinbildenden Schulen Stand: 09.02.2021 15:32 Uhr Die Zahl der Schülerinnen und Schüler an Hamburgs allgemeinbildenden Schulen ist auf mehr als 200.000 gestiegen. "Solche Schülerzahlen hatten wir zuletzt Ende der 1970er-Jahre", sagte Schulsenator Ties Rabe (SPD) am Dienstag.

Nach Angaben der Schulbehörde besuchen insgesamt 200.677 Jungen und Mädchen die 411 Grundschulen, Stadtteilschulen, Sonderschulen und Gymnasien - das sind 20.279 oder 11,2 Prozent mehr als vor zehn Jahren. Besonders stark wuchs die Zahl der Grundschülerinnen und -schüler - nämlich um 16 Prozent.

Weniger Schüler an Privatschulen und Berufsschulen

Zurück ging dagegen der Anteil der Schülerinnen und Schüler an Privatschulen. "Waren es 2014 noch 10,7 Prozent, sind es aktuell nur noch 9,3 Prozent", erklärte die Behörde. Grund sind unter anderem die Schließungen und geplanten Schließungen einiger katholischer Schulen. Ebenfalls rückläufig ist die Zahl der Berufsschülerinnen und - schüler. Wegen der geringeren Zahl an Ausbildungsplätzen in der Corona-Pandemie sank sie um 1.352 auf 50.539.

Insgesamt besuchen somit aktuell 251.216 Schülerinnen und Schüler Hamburgs Schulen. 51,4 Prozent der Schüler in den Klassen 1 bis 10 haben laut Schulbehörde einen Migrationshintergrund (Schuljahr 2019/20: 51,0). Der Anteil der Schülerinnen und Schüler mit nicht deutscher Familiensprache liegt bei 28,1 Prozent (27,5).

