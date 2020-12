Mehr als 1.000 Impf-Dosen an Hamburgs Krankenhäuser geliefert Stand: 30.12.2020 14:38 Uhr Hamburgs Krankenhäuser haben den ersten Corona-Impfstoff bekommen. Bei der ersten Lieferung war Sozialsenatorin Leonhard dabei.

In mehreren Hamburger Krankenhäusern ist es am Mittwoch losgegangen mit den Corona-Impfungen. Das Deutsche Rote Kreuz brachte den ersten Impfstoff am Mittag in die Asklepios Klinik Barmbek.

Lieferungen an mehrere Kliniken

Insgesamt bekamen die sieben Hamburger Asklepios Kliniken 500 Impfstoffdosen. Das Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf UKE bekam ebenfalls 500, das Marienkrankenhaus und die Krankenhäuser der Albertinen-Diakonie je 125 Impfdosen.

Geimpft wurden und werden Beschäftigte, die das größte Ansteckungsrisiko haben, die also auf der Intensivstation, der Corona-Station und in der Notaufnahme arbeiten. Der 30 Jahre alte Notfall-Pfleger Markus Grill wurde am Mittwoch im der Asklepios Klinik Barmbek als erstes geimpft. "Ich will, dass es für uns bald wieder einfacher wird", sagte er. Mit dabei war auch Hamburgs Sozialsenatorin Melanie Leonhard (SPD). Es sei eine große Erleichterung, "dass wir endlich auch aktiv etwas tun können, um die Beschäftigten vor Erkrankungen zu schützen", so die Senatorin. Für die nächsten Tage kündigte sie weitere Lieferungen an.

AUDIO: Erste Ärzte und Pfleger werden geimpft (1 Min)

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 30.12.2020 | 15:00 Uhr