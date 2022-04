Maskenpflicht in Hamburger Schulen gelockert Stand: 03.04.2022 20:17 Uhr Hamburg bleibt dabei: Kinder und Lehrkräfte müssen Masken aufsetzen, wenn sie in die Schulen kommen - sie müssen sie aber nicht mehr den ganzen Schultag auflassen. Im Unterricht an den Schreibtischen dürfen die Masken jetzt abgenommen werden.

Schülerinnen und Schüler, die einen Vortrag halten oder an der Tafel etwas erklären, können das ebenfalls ohne Mund-Nasen-Schutz machen. Wer eine Maske sicherheitshalber noch tragen möchte, darf das aber ausdrücklich tun.

Auch Lehrkräfte und schulisches Personal dürfen nach Angaben der Schulbehörde die Maske abnehmen, wenn sie in den Klassen einen festen Arbeitsplatz eingenommen haben. In allen anderen Bereichen - etwa in den Fluren oder beim Herumlaufen im Klassenraum - gilt weiterhin die Maskenpflicht.

Die Regeln für Veranstaltungen an Schulen werden ebenfalls gelockert. Zuschauerinnen und Zuschauer brauchen dafür keine Impf- oder Testnachweise mehr mitzubringen.

Es bleibt bei drei Corona-Tests pro Woche

Andere Maßnahmen bleiben bestehen: Die Luftfilter in den Klassenräumen bleiben weiterhin an, alle 20 Minuten muss zusätzlich durchgelüftet werden und drei Mal pro Woche werden Schülerinnen und Schüler getestet. Man habe genug Schnelltests bestellt, um das noch bis zu den Sommerferien machen zu können, erklärte die Schulbehörde.

Basis der Neuregelung ist der jüngste Bürgerschaftsbeschluss zum Umgang mit der Corona-Pandemie vom vergangenen Mittwoch, wonach die gesamte Hansestadt seit Sonnabend ein Corona-Hotspot ist. Damit besteht bis Ende April unter anderem eine Maskenpflicht in öffentlich zugänglichen Innenräumen, also auch in den Schulen.

