Maskenpflicht in Hamburg teils gelockert, teils verschärft

Hamburgs rot-grüner Senat hat die Maskenpflicht auf öffentlichen Plätzen an einigen Stellen gelockert und an anderen verschärft. So muss seit Montag an den St. Pauli-Landungsbrücken und in der Straße Mühlenkamp keine Mund-Nasen-Bedeckung mehr getragen werden, wie die Sozialbehörde mitteilte.

An anderen Stellen - etwa am Steindamm, rund um den Steintorplatz, am Schulterblatt sowie rund um den Alma-Wartenberg-Platz - sei die Maskenpflicht dagegen zeitlich ausgeweitet worden. Die Details hat der Senat im Internet aufgeführt.

Der Senat will die Bürgerinnen und Bürger nach eigenen Angaben zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung nur an Orten verpflichten, "in denen wegen eines erhöhten Passantenaufkommens oder räumlicher Enge kein ausreichender Abstand eingehalten werden kann". Eine großflächige ganztägige Maskenpflicht im öffentlichen Raum sei nach wie vor nicht vorgesehen.

