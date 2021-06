Lockerungen und Impftempo: Corona-Debatte in der Bürgerschaft Stand: 16.06.2021 20:37 Uhr Corona-Regeln weiter lockern? Oder doch noch vorsichtig bleiben? Darüber hat die Hamburgische Bürgerschaft am Mittwoch in ihrer letzten Sitzung vor der Sommerpause diskutiert. Dabei ging es auch um das Impftempo.

Ob in Kneipen, auf der Straße oder beim gemeinsamen Fußballschauen: Mit den gelockerten Corona-Regeln herrsche ein neues Lebensgefühl in der Stadt, meinte CDU-Fraktionschef Dennis Thering. "Das ist das Signal, das durch die Stadt geht. Und das ist ein gutes Signal."

Luftreiniger an Schulen gefordert

Aber: Hamburg habe in den Sommerferien viele Hausaufgaben zu erledigen, hieß es von der Opposition. Unter anderem sollten an den Schulen Luftreiniger installiert werden. Die FDP-Abgeordnete Anna von Treuenfels ist dafür, dass die Maskenpflicht in Schulen und an zahlreichen weiteren Orten aufgehoben wird. Die jetzigen Regeln passten nicht mehr zu den niedrigen Coronazahlen.

Linken-Fraktionschefin Sabine Boeddinghaus will keine einsamen Entscheidungen mehr: "Der rot-grüne Senat lehnt alles ab, er weiß alles besser, er braucht keine Expertise." Alle Corona-Regeln sollten sofort aufgehoben werden, forderte erneut die AfD. Sie steht damit aber alleine da.

"Wir werden vorsichtig bleiben"

Schulsenator Ties Rabe (SPD) sagte: "Wir sind optimistisch, aber wir werden vorsichtig bleiben." Man werde nicht alles auf einmal lockern. SPD und Grüne warnten davor, dass sich die Delta-Variante des Coronavirus schnell ausbreiten könnte, die zuerst in Indien entdeckt wurde.

Opposition fordert schnelleres Impftempo

Die Opposition forderte mehr Tempo beim Impfen. Hamburg sei bundesweit an vorletzter Stelle, meinte CDU-Fraktionschef Thering. Er warf der Stadt vor, nicht allen Impfstoff sofort einzusetzen, der in Hamburg ankommt. "Geben Sie Gas!", so der Appell von Thering. Hamburg bekomme noch immer zu wenig Impfstoff vom Bund, sagte dagegen Schulsenator Rabe. Abgeordnete von SPD und Grünen wiesen auch darauf hin, dass die Stadt auch viele Menschen aus dem Umland impfe, die in Hamburg arbeiten.

Die Bürgerschaft stimmte dafür, dass in Hamburg spezielle Ambulanzen aufgebaut werden, die sich um Patienten und Patientinnen mit Corona-Langzeitfolgen kümmern.

