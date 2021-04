Lockerungen für Geimpfte: Hamburg will noch abwarten Stand: 28.04.2021 14:33 Uhr Vor allem seit dem Impfgipfel am Montag gibt es viele Debatten über die Lockerung der Corona-Maßnahmen für Geimpfte und bereits Genesene. Für den Hamburger Senat gibt es diesbezüglich aber keinen Grund zur Eile.

Die Stadt will zunächst gucken, was die Bundesregierung plant. Für den Hamburger Senat gibt es mehrere Gründe für das Abwarten. Denn erst einmal geht es nur darum, vollständig gegen das Coronavirus geimpfte Menschen mit negativ Getesteten gleichzustellen. Das würde für Hamburg bedeuten, dass man auch ohne einen negativen Coronatest zum Haareschneiden oder in den Tierpark Hagenbeck gehen kann - viel mehr Möglichkeiten gibt es in der Stadt ja ohnehin gerade nicht.

AUDIO: Diskussion um Rechte für Geimpfte (1 Min) Diskussion um Rechte für Geimpfte (1 Min)

Und vollständig geimpft, das sind in Hamburg gerade einmal gut sechs Prozent der Menschen, eine Reihe davon in den Pflegeheimen. Dort gibt es schon Lockerungen. Vollständig geimpfte Bewohnerinnen und Bewohner dürfen sich beispielsweise untereinander wieder ohne Maske und Mindestabstand treffen. Und sie müssen sich nicht mehr routinemäßig testen lassen.

Senat für bundeseinheitliche Regeln

Außerdem hält der Senat einheitliche Regeln in ganz Deutschland für besser als unterschiedliche in den Bundesländern. Unstrittig aber ist, dass es diese Gleichstellung von Geimpften mit Getesteten bald geben wird. Schwieriger dagegen ist die Frage, wann Geimpfte beispielsweise keine Maske mehr tragen müssen. Bei Kontrollen müsste sich die Polizei also jeweils einen Nachweis vorlegen lassen. Auch wie der aussehen soll, ist noch nicht geklärt.

Bund will Lockerungen

Am Montag hatten die Ministerpräsidenten und Ministerpräsidentinnen der Bundesländer und Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) drei Stunden lang zum Thema Impfen beraten. Merkel hatte im Anschluss gesagt, dass auf Corona-Geimpfte und Genesene in Deutschland Erleichterungen zukommen sollen. Sie sollten etwa beim Einkaufen oder bei einem Friseurbesuch keinen negativen Corona-Test vorlegen müssen. Ihre Regierung wolle eine entsprechende Rechtsverordnung auf den Weg bringen, so Merkel. Tschentscher hatte verhalten darauf reagiert, die Regelung des Bundes müsse nach dem Bundestag auch im Bundesrat Zustimmung finden, sagte er in einer Pressekonferenz. Dieser Prozess werde wohl mehrere Wochen in Anspruch nehmen.

