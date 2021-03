Livestream: Pressekonferenz zur Corona-Lage in Hamburg Stand: 19.03.2021 09:55 Uhr Die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Hamburg steigt. Die Inzidenz lag zwei Tage in Folge bei über 100. Um 11 Uhr geben Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher und Sozialsenatorin Melanie Leonhard (beide SPD) eine Pressekonferenz zur aktuellen Lage.

Angesichts der steigenden Corona-Zahlen hatte der Senat die Hamburgerinnen und Hamburger schon auf eine mögliche Rücknahme der jüngsten Lockerungen vorbereitet. "Einzelhandel, Museen, Galerien, Zoos und botanische Gärten müssen sich darauf einzustellen, dass die zuletzt vorgenommenen Öffnungsschritte in den nächsten Tagen zurückgenommen werden", hatte Senatssprecher Marcel Schweitzer am Mittwoch gesagt. Denn: Liege die Inzidenz an drei aufeinander folgenden Tagen über 100, greife die Regelung der Bund-Länder-Vereinbarung zur sogenannten Notbremse. Dieser Fall könnte heute eintreten.

Am Donnerstag hatte die Sozialbehörde 389 neue Corona-Fälle registriert, 86 mehr als in der Woche davor. Der Inzidenzwert stieg auf 105,4 an. Schon am Mittwoch hatte er die 100er-Marke gerissen und lag bei 100,9.

