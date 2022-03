Ab 12.30 Uhr im Livestream: Landespressekonferenz in Hamburg Stand: 15.03.2022 07:54 Uhr Bei der Landespressekonferenz will der Hamburger Senat heute erneut über die Corona-Lage in der Stadt berichten. Außerdem geht es um die Situation der ukrainischen Geflüchteten in Hamburg.

Erst am 2. April und nicht am 20. März soll der nächste große Lockerungsschritt in Hamburg kommen. So wie es aussieht, wird Hamburg eine zweiwöchige Übergangsfrist nutzen, sagte ein Sprecher der Sozialbehörde am Freitag auf Anfrage von NDR 90,3. Die Stadt begründet das damit, dass ansonsten die Lockerungen mit dem Ende der Schulferien zusammenfallen. Also in eine Zeit, in der sich wahrscheinlich noch einmal mehr Menschen mit dem Virus anstecken.

Lage der ukrainischen Geflüchteten in Hamburg

Mehr als 9.000 Geflüchtete aus der Ukraine sind laut Innenbehörde in Hamburg angekommen. Knapp 5.200 sind bisher vollständig registriert. Auf der Landespressekonferenz wird über die aktuelle Lage und weitere Maßnahmen informiert.

NDR.de überträgt die Landespressekonferenz ab 12.30 Uhr per Livestream.

