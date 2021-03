Stand: 02.03.2021 08:55 Uhr Livestream: Landespressekonferenz in Hamburg

In der heutigen Landespressekonferenz im Hamburger Rathaus geht es zunächst um die aktuelle Corona-Lage in der Hansestadt. Senatssprecher Marcel Schweitzer gibt am Mittag einen aktuellen Überblick. Darüber hinaus informiert Finanzsenator Andreas Dressel (SPD) über den Stand bei den Corona-Hilfen.

NDR.de überträgt die Landespressekonferenz ab etwa 12.30 Uhr per Livestream.

Livestream hier ab 02.03.2021 12:30 Uhr Jetzt live Livestream: Landespressekonferenz in Hamburg

Weitere Informationen Coronavirus in Hamburg: Nachrichten und Hintergründe Wie geht es Hamburg mit der Corona-Pandemie? Hier finden Sie die aktuellen Zahlen, Nachrichten, Videos und Hintergründe. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 02.03.2021 | 13:00 Uhr