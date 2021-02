Stand: 23.02.2021 09:35 Uhr Livestream: Landespressekonferenz in Hamburg

Auch in der heutigen Landespressekonferenz im Hamburger Rathaus geht es um aktuelle Corona-Lage in der Hansestadt. Der Senat gibt am Mittag einen aktuellen Überblick.

Im Anschluss stellen Senator Michael Westhagemann (parteilos) und Rolf Strittmatter, Geschäftsführer von Hamburg Invest, das Jahresergebnis der Wirtschaftsförderung in Hamburg vor. Danach wollen Westhagemann und Finanzsenator Andreas Dressel (SPD) sowie der Vorstandsvorsitzende der IFB Hamburg, Ralf Sommer, das neue Förderprogramm "Hamburg Digital" für kleine und mittelgroße Unternehmen vorstellen.

NDR.de überträgt die Landespressekonferenz am Mittag per Livestream.

Livestream hier ab 23.02.2021 12:30 Uhr

