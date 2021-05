Leonhard kündigt Aufhebung der Ausgangssperre an Stand: 10.05.2021 13:53 Uhr Hamburgs Sozialsenatorin Melanie Leonhard (SPD) hat die Aufhebung der Corona-Notbremse in der Hansestadt ab Mittwoch angekündigt. Nach Angaben der Gesundheitsbehörde lag die Sieben-Tage-Inzidenz der Neuinfektionen am Montag den fünften Werktag in Folge unter 100.

"Ich freue mich sehr, dass es gelungen ist, dass wir in so einem stabilen Abwärtstrend sind", sagte Leonhard. Gemäß dem Infektionsschutzgesetz würden die besonders scharfen Corona-Regeln am Mittwoch um Mitternacht außer Kraft gesetzt. Damit können sich die Menschen in Hamburg nachts wieder auf der Straße frei bewegen. Ferner dürfen wieder bis zu zehn Kinder im Freien gemeinsam Sport treiben und auf Spielplätzen müssen keine Masken mehr getragen werden.

Keine Aufhebung der Kontaktbeschränkungen

Eine Aufhebung der Kontaktbeschränkungen und Lockerungen beim Einzelhandel, wie zuerst berichtet, soll es frühestens Ende Mai geben. Dies bestätigte der Sprecher der Sozialbehörde, Martin Helfrich NDR 90,3.

Weitere Öffnungsschritte geplant

Schon am Freitag hatte Hamburgs Erster Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) weitere Öffnungsschritte angekündigt. Ab dem 17. Mai sollen die Kitas in Hamburg in den eingeschränkten Regelbetrieb zurückkehren. Außerdem soll für Schülerinnen und Schüler aller Klassenstufen der Präsenz-Wechselunterricht mit dem Ende der Mai-Ferien wieder aufgenommen werden.

Dieses Thema im Programm: Hamburg Journal | 10.05.2021 | 12:00 Uhr