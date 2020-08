Stand: 07.08.2020 13:26 Uhr - NDR 90,3

Leonhard fordert eine Woche Quarantäne für Rückkehrer

Hamburgs Sozialsenatorin Melanie Leonhard (SPD) fordert deutlich strengere Regeln für Reiserückkehrer in Deutschland. Wer aus einem Risikogebiet kommt, soll ihrer Meinung nach grundsätzlich eine Woche in Quarantäne müssen - unabhängig von einem Testergebnis, sagte die Senatorin am Freitag.

Test erst nach einer Woche

Leonhard fordert, dass die Quarantäne erst dann aufgehoben wird, wenn nach einer Woche ein Test negativ ist. "Erst nach Ablauf dieser Zeit sollte ein verpflichtender Test durchgeführt werden und frühestens, wenn bei diesem Test ein negatives Ergebnis vorliegt, sollte die Quarantäne beendet werden können", erklärte die Senatorin.

Bisher reicht negativer Sofort-Test

Gegenwärtig müssen Rückkehrer aus Risikogebieten nicht in Quarantäne, wenn sie ein negatives Testergebnis vorlegen können, das sie auch bereits im Urlaubsland bekommen haben können. Auch ein negativer Test nach Ankunft in Deutschland befreit von der Quarantäne. Damit besteht das Risiko, dass unerkannt Infizierte weitere Personen mit dem Coronavirus anstecken.

Leonhard will Quarantäne-Regeln verschärfen NDR 90,3 - 07.08.2020 13:00 Uhr Hamburgs Sozialsenatorin Leonhard fordert deutlich strengere Regeln für Reiserückkehrer. Wer aus einem Risikogebiet kommt, solle grundsätzlich eine Woche in Quarantäne müssen.







5 bei 3 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

"Unter den positiv auf Corona getesteten Fällen der vergangenen Tage waren immer wieder auch Personen, die aus dem Ausland zurückgekommen sind – oder Infektionen, die auf den Kontakt mit Reiserückkehrern zurückzuführen sind", sagte Leonhard. "Das Ende der Urlaubssaison spielt für das aktuelle Infektionsgeschehen eine nennenswerte Rolle."

Weitere Informationen Hamburgs Kitas laufen wieder im Regelbetrieb Zum Schulstart in Hamburg haben auch die Kitas wieder normal geöffnet - allerdings mit strengen Hygiene-Regeln. Sozialsenatorin Leonhard besuchte eine Kita in Jenfeld. (06.08.2020) mehr Coronavirus in Hamburg: Nachrichten und Hintergründe Wie geht es Hamburg mit der Corona-Pandemie? Welche Beschränkungen gibt es, welche Lockerungen? Hier finden Sie die aktuellen Zahlen, Nachrichten, Videos und Hintergründe. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 07.08.2020 | 13:00 Uhr