"Lange Nacht des Impfens" am Impfzentrum lockt 4.500 Menschen Stand: 07.08.2021 09:48 Uhr Um mehr Tempo beim Impfen zu erreichen, kann man seit Kurzem im Impfzentrum auch ohne Termin erscheinen. Um das Impfangebot aber noch attraktiver zu gestalten, fand am Freitagabend zudem die "Lange Nacht des Impfens" statt.

Etwa 4.500 Menschen haben sich gestern - spontan und ohne Termin - ihre Corona-Erstimpfung in den Messehallen abgeholt. Mehr als doppelt so viele wie an den letzten Tagen. Statt bis 20 Uhr hatte das Impfzentrum bis 23 Uhr geöffnet. Es gab Musik und kalte Getränke. Vor allem die Jüngeren wollte man so motivieren.

"Freuen uns über jeden, der sich impfen lässt"

Dirk Heinrich, Ärztlicher Leiter des Impfzentrums, bezeichnete die Aktion als einen "schönen Erfolg": "Es hätte vielleicht noch mehr sein können, wenn das Wetter mitgespielt hätte. Wir sind deshalb nicht traurig, sondern freuen uns über jeden, der sich impfen lässt."

Erstimpfungen im Impfzentrum noch bis Dienstag

Mit Aktionen wie diesen will Hamburg die Quote bei den Corona-Impfungen erhöhen. Denn: Mit rund 51 Prozent vollständig Geimpften liegt Hamburg auf dem drittletzten Platz im Bundesländer-Vergleich. Noch bis zum kommenden Dienstag werden im Impfzentrum Erstimpfungen angeboten. Ende des Monats soll die Einrichtung schließen.

