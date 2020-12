Stand: 15.12.2020 10:41 Uhr Landespressekonferenz zur Corona-Lage in Hamburg

In der heutigen Landespressekonferenz im Hamburger Rathaus geht es um die aktuelle Corona-Lage. Einen Tag vor Beginn des Lockdowns äußert sich Senatssprecher Marcel Schweitzer zu den Regelungen in der Hansestadt. Wirtschaftssenator Michael Westhagemann (parteilos) nimmt Stellung zu den wirtschaftlichen Auswirkungen des Lockdowns und zur Lage des Einzelhandels. NDR.de überträgt die Landespressekonferenz auf dieser Seite ab 12.30 Uhr per Livestream.

