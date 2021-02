Stand: 09.02.2021 10:02 Uhr Landespressekonferenz in Hamburg heute im Livestream

Auch in der heutigen Landespressekonferenz im Hamburger Rathaus geht es um aktuelle Corona-Lage in der Hansestadt. Senatssprecher Marcel Schweitzer gibt am Mittag einen aktuellen Überblick. Darüber hinaus geht es um die Schuljahresstatistik und um die Bäume in Hamburg.

NDR.de überträgt die Landespressekonferenz ab etwa 12.30 Uhr per Livestream.

