Kostenlose Corona-Schnelltests: Große Nachfrage in Hamburg Stand: 15.11.2021 13:43 Uhr Der amtierende Bundesgesundheitsminister, Jens Spahn (CDU), hat offenbar den richtigen Nerv getroffen: Er hatte entschieden, dass es doch wieder kostenlose Bürgertests gibt. Und das hat sich auch in Hamburg schnell herumgesprochen - die Nachfrage ist groß.

Corona Freepass ist einer der großen Betreiber von Test-Stationen in Hamburg - an acht Standorten kann man sich testen lassen. Und die Nachfrage am Sonntag war nach Angaben des Unternehmens doppelt so hoch wie am Sonntag davor. Allein am Hauptbahnhof ließen sich 355 Menschen testen, sagt Geschäftsführer Axel Strehlitz. Was er nicht sagen kann: ob vor allem geimpfte oder ungeimpfte Menschen einen Termin machen.

Knapp 90 Teststationen in Hamburg

Klar sei aber, dass jetzt viele Menschen auf Nummer sicher gehen wollen. Zum Beispiel gebe es Nachfragen von Unternehmen nach Schnelltests, sagt Strehlitz. Sie würden bei Weihnachtsfeiern auf das Modell 2G Plus setzen - also auf geimpft, genesen und getestet. In Hamburg gibt es nach Angaben der Sozialbehörde aktuell knapp 90 Test-Stationen, die meisten bieten die kostenlosen Tests bereits wieder an. Laut Verordnung des Bundesgesundheitsministeriums kann man das Angebot "mindestens" ein Mal pro Woche nutzen.

Die verfügbaren Angebote in Arztpraxen können über die Seite vom Patientenservice 116 117 eingesehen und gebucht werden. Vom 11. Oktober an waren die Tests zwischenzeitlich nur noch kostenlos zur Verkürzung der Quarantäne von engen Kontaktpersonen und für Personen, die aus medizinischen Gründen nicht geimpft werden können und ein ärztliches Attest vorlegt haben. Auch Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren konnten sich weiter kostenfrei testen lassen.

Dieses Thema im Programm: Hamburg Journal | 15.10.2021 | 13:00 Uhr