Kostenlose Antigen-Schnelltests in 27 Testzentren und 18 Apotheken Stand: 06.03.2021 10:00 Uhr Ab Montag können alle Hamburgerinnen und Hamburger einmal pro Woche einen kostenlosen Antigen-Schnelltest machen. Möglich ist das in vielen Testzentren, Apotheken und Hausarztpraxen. NDR.de hat sie aufgelistet.

27 Testzentrumsbetreiber sowie 18 Hamburger Apotheken nehmen ab Montag eine kostenlose Antigen-Schnelltestung vor. Zusätzlich haben sich bisher 67 Hausarztpraxen der Hamburger Teststrategie angeschlossen. Eine Liste dazu finden sie hier. Laut der Sozialbehörde sind dadurch mehr als 25.000 tägliche Antigen-Testungen und für Nachtestungen 14.000 tägliche PCR-Tests möglich. Das Angebot soll schrittweise erweitert werden.

Vor Antigen-Test Termin vereinbaren

Die Testungen sind laut Sozialbehörde für die Hamburgerinnen und Hamburger kostenlos und werden einmal wöchentlich ermöglicht. Wer sich in einem Testzentrum testen lassen will, muss sich vorher online über die jeweiligen Webseiten der Anbieter anmelden. Termine für Schnelltests in einer der Hausarztpraxen können über die Telefonnummer 116 117 oder online vereinbart werden.

Ist das Ergebnis negativ, wird dies laut Sozialbehörde in einem Nachweis festgehalten. Personen, deren Schnelltest ein positives Ergebnis zeigt, sind verpflichtet, unverzüglich einen PCR-Test durchführen zu lassen und sich bis zur Vorlage des Ergebnisses abzusondern. Ist der PCR-Test auch positiv, wird das Gesundheitsamt durch das Labor informiert.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 06.03.2021 | 10:00 Uhr