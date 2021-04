Konzertveranstalter bauen im Sommer auf Open Airs Stand: 28.04.2021 20:45 Uhr Open-Air-Konzerte in Zeiten der Corona-Pandemie? Wenn sich alle Beteiligten - Musiker, Veranstalter und Besucher - an bestimmte Regeln halten, können im Sommer wieder Konzerte stattfinden.

Für Veranstalter wie die Karsten Jahnke Konzertdirektion ist es ein Lichtblick. "Wir sind natürlich voller Vorfreude, dass wir jetzt wieder Programm im Stadtpark präsentieren dürfen", sagt Ben Mitha von der Konzertdirektion. Natürlich gebe es immer den kleinen Unsicherheitsfaktor mit dem Infektionsschutzgesetz, das bis zum 30. Juni gelte. Man wisse nicht, wie die entsprechende Verordnung für Hamburg ab dem 1. Juli aussehe. "Das kann gegebenenfalls Auswirkungen auf unsere Konzepte haben, dass wir dann Dinge adaptieren und anpassen müssen", so Mitha.

Konzerte unter strengen Auflagen

Neben Johannes Oerding wollen Lotto King Karl, Olli Schulz und Philipp Poisel Livemusik unter freiem Himmel beim Stadtpark Open Air anbieten - von Ende Juli bis Anfang September. Unter strengsten Hygiene-Auflagen und mit deutlich reduzierter Platzkapazität. "Wir haben wieder eine Maskenpflicht überall auf allen Wegen, außer auf dem eigenen Sitzplatz", sagt Mitha. Außerdem gebe es ein Einbahnstraßen-System, Fiebermessungen am Eingang und verschiedene Einlässe, so dass Abstände eingehalten werden können. "Und im Hintergrund haben wir auch Konzepte, falls vom Gesetzgeber eine Schnelltest-Pflicht erlassen werden sollte", fügt Mitha hinzu.

Auf Parkplätzen und mit fester Bestuhlung

Auf dem Parkplatz vom Cruise Center Steinwerder wollen ab Ende Juli unter anderem Max Giesinger und Alvaro Soler auftreten, beim Cruise Inn Open Air - mit fester Bestuhlung. Vorher gibt es aber noch ein anderes Angebot. "Voraussichtlich ab Juni wird das Strandkorb Open Air bei uns auf der Parkplatzfläche stattfinden", kündigt Simone Maraschi an, der Geschäftsführer von Cruise Gate Hamburg. In der zweiten Hälfte des Sommers soll dann das erwähnte Cruise Inn Open Air kommen. Es freue ihn in der aktuellen Lage, den Hamburgerinnen und Hamburgern diese Möglichkeit bieten zu können.

Bis zu 90 Prozent weniger Einnahmen

Doch rentabel sind diese Konzerte kaum - wegen höherer Kosten für die Hygiene-Konzepte und mehr Personalaufwand. Auf den Parkplatz des Steinwerder Cruise Terminal könne man unter normalen Bedingungen 20.000 bis 30.000 Menschen auf die Fläche lassen. "Und wir haben jetzt einen Plan eingereicht, der maximal 2.800 Gäste zulassen würde. Das heißt wir reden von einem Zehntel der Kapazität", rechnet Mitha vor. Da würden 90 Prozent der Einnahmen wegfallen. Einige Konzerte wurden daher auf 2022 verschoben. Gebuchte Tickets bleiben gültig. Karten für diesjährige Sommer-Konzert gibt es bereits jetzt zu kaufen.

Dieses Thema im Programm: Hamburg Journal | 28.04.2021 | 19:30 Uhr