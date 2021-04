Kommentar: Zirkus-Romantik hilft nicht beim Corona-Problem

Stand: 17.04.2021 08:40 Uhr

In Harburg waren in dieser Woche wieder Stelzenläufer und Stelzenläuferinnen unterwegs. Dieses Mal aber nicht, weil am Binnenhafen gefeiert wurde, sondern um Masken und Faltblätter gegen Corona zu verteilen. Denn Harburg ist einer der Bezirke mit den höchsten Corona-Zahlen in der Stadt. Doch was bringt so eine Aktion überhaupt? Das fragt sich Jörn Straehler-Pohl in seinem Hamburg-Kommentar.