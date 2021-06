Kommentar: Kein Verständnis für schlechtes Benehmen Stand: 29.06.2021 10:50 Uhr Dass sich Jugendliche treffen wollen, ist verständlich. Kein Verständnis hat Hamburgs Landesfunkhausdirektorin Sabine Rossbach in ihrem Kommentar allerdings für Feiern ohne Rücksichtnahme und das schlechte Benehmen des Partyvolks.

von Sabine Rossbach

Heute spreche ich mal über das Aufräumen! Und ja, dabei geht es auch um den Müll im Stadtpark, den Jugendliche hier an jedem Abend - besonders am Wochenende - hinterlassen. Aufräumen würde ich aber gern zunächst mit dem Märchen, dass besonders Jugendliche und junge Erwachsene mit ihren älteren Mitbürgerinnen und Mitbürgern solidarisch gewesen seien und auf vieles verzichtet hätten.

Alle müssen sich an die Regeln halten

Verzichten und solidarisch sein kann man nur freiwillig! Auch Jugendliche und junge Erwachsene haben sich an die Verordnungen und Regeln der Politik halten müssen, genauso übrigens wie alle Bürgerinnen und Bürger in Deutschland. Ja und auch Menschen, die über 30 sind, haben sich an die Verordnungen halten müssen und waren beim Impfen nicht zuerst an der Reihe.

Es gibt schlimmere Schicksale

Ja - für die Jugendlichen und jungen Erwachsenen fielen Partys und Abifeiern aus. Ja - sie durften sich nicht mit Freundinnen und Freunden treffen, keine Clubs und Discos besuchen und nicht gemeinsam Sport treiben. Das ist sicher schlimm. Ich weiß. Ich weiß aber auch, dass es für junge Menschen auf der ganzen Welt - und sei es nur in Europa - schlimmere Schicksale gibt, als während einer Pandemie nicht zu feiern, zu trinken und zu tanzen. Das mal vorweg.

Treffen ja, aber mit Rücksicht

Ich verstehe, dass sich junge Menschen treffen möchten, zum Beispiel im Stadtpark. Aber muss man sich dort besaufen und miserabel benehmen? Ist es nur dann Spaß, wenn die Musik so laut ist, dass Mitmenschen wie in Winterhude kein Auge zutun können? Übrigens auch Menschen, die unter der Pandemie gelitten haben, unter Homeschooling, Homeoffice, Kontaktverboten zu alten Verwandten und auch ihre Freundinnen und Freunde nicht gesehen haben, oder gar selbst krank gewesen sind?

Kein Verständnis für Angriffe auf die Polizei

Muss ich dafür Verständnis haben, dass sich am Morgen nach den Partys kleine Kinder oder Hunde, die im Stadtpark spielen, an Glasscherben verletzen? Muss ich dafür Verständnis haben, dass kästenweise Bier und Essbares zwar in den Stadtpark geschleppt werden, der Müll aber von der Allgemeinheit entsorgt werden soll? Muss ich dafür Verständnis haben, dass Polizistinnen und Polizisten angegriffen und verletzt werden, bloß weil die Clubs geschlossen und Abipartys ausgefallen sind?

Rücksicht nehmen ist angebracht

Ich finde nein. Solches Verhalten hat kein Verständnis verdient. Das ist schlechtes Benehmen. Also, auch wenn es schwerfällt, Feiervolk: Rücksicht nehmen auf seine Mitmenschen und Aufräumen, was man vermüllt! Das ist das Mindeste, was wir von Euch erwarten können. Dann habe ich vielleicht auch wieder Verständnis für Eure Lust am Feiern.

