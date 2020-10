Klage gegen Sperrstunde: Barbetreiber bekommt recht Stand: 29.10.2020 17:41 Uhr Seit Mitte Oktober gilt in Hamburg: Zwischen 23 und 5 Uhr müssen alle Gaststätten geschlossen sein. Bei Nicht-Einhaltung droht ein Bußgeld von 5.000 Euro. Jetzt hat das Verwaltungsgericht im Falle eines Hamburger Barbetreibers die Sperrstunde gekippt.

Dieser will erreichen, dass er seine drei Lokale am Wochenende über 23 Uhr hinaus geöffnet lassen kann. Die Kneipen werden überwiegend von Stammgästen besucht. Es sei kein Problem, bei diesen auf die Einhaltung der Hygieneregeln zu achten, argumentierte er. Das Verwaltungsgericht gab ihm recht. In der Tat sei die Sperrstunde im Falle dieses Wirtes eine unverhältnismäßige Einschränkung.

Regelungen zu pauschal

Die Richter rügten, dass die Corona-Verordnung des Senates hinsichtlich der Sperrstunde zu pauschal gehalten sei. Es müsse mehr zwischen den unterschiedlichen Infektionsrisiken in Restaurants, Bars und Tanzclubs differenziert werden.

Entscheidung gilt nur für Einzelfall

Das Gericht kann die Sperrstunde allerdings nicht pauschal kippen. Die Entscheidung gilt nur für den einzelnen Barbetreiber. Der Hamburger Senat hat gegen die Entscheidung bereits Beschwerde beim Oberverwaltungsgericht eingelegt. Am Montag müssen ohnehin alle Lokale in der Stadt für den November geschlossen werden.

In Lüneburg hat das Niedersächsische Oberverwaltungsgericht (OVG) ebenfalls die nächtliche Sperrstunde für Gastronomen beanstandet. Dort hatte eine Gastwirtin aus Delmenhorst geklagt.

