Kiez und Schanze: Wieder viele Feiernde auf den Straßen

In Hamburg haben in der Nacht zu Sonnabend wieder sehr viele Menschen im Schanzenviertel und auf dem Kiez auf den Straßen gefeiert. Wieder sind dabei Abstandsregeln oft nicht eingehalten worden. Insgesamt war die Lage aber deutlich ruhiger als am vergangenen Wochenende.

Wieder viele Feiernde auf den Straßen NDR 90,3 - NDR 90,3 Aktuell - 25.07.2020 07:00 Uhr Im Hamburger Schanzenviertel und auf dem Kiez haben in der Nacht zu Sonnabend wieder Tausende auf den Straßen gefeiert. Oft wurden Abstandsregeln verletzt. Frauke Reinig berichtet.







Dichtes Gedränge im Schanzenviertel

In kleinen Gruppen, aber doch dicht an dicht standen die Feiernden auf dem Schulterblatt im Schanzenviertel. Immer wieder bahnten sich Polizei-Trupps Schneisen durch die Menge und sorgten so für etwas mehr Abstand. Von der Möglichkeit, auch Alkohol-Verkaufsverbote zu verhängen, haben die Ordnungskräfte noch keinen Gebrauch gemacht. In den Bars sorgten die Gastronomen mit Einlassbeschränkungen für die Einhaltung der Abstandsregel. Das wurde auch immer wieder von Polizisten kontrolliert.

Menschenmassen auch auf dem Kiez

Auch auf dem Kiez waren die Kneipen und Clubs deshalb nur spärlich besucht. Anders das Bild auch dort auf den Straßen. Auf der Reeperbahn waren die Außentische meist voll belegt. Dort konnten sich die Menschenmassen aber gut verteilen. In Seitenstraßen wie den Hamburger Berg verirrten sich kaum Feiernde.

In der Großen Freiheit hatten die Beamten vorsorglich die Straßeneingänge abgesperrt, damit die Partymeile gar nicht erst zu voll werden konnte. Auf Ansagen der Polizei reagierten die meisten Party-Gäste verständnisvoll und zeigten sich einsichtig. Eine endgültige Bewertung der Lage durch die Polizei steht noch aus.

Kontrollen auch in der kommenden Nacht

Auch in der kommenden Nacht werden Polizei, aber auch die Politik das Verhalten der Feiernden genau beobachten, um dann in der kommenden Woche möglicherweise mit Einschränkungen wie lokalen Alkohol-Verkaufsverboten gegenzusteuern.

Aufruf zu mehr Umsicht

Hamburgs Polizeipräsident Ralf Martin Meyer hatte die Hamburgerinnen und Hamburger vor dem Wochenende zur Umsicht beim Feiern auf dem Kiez und in der Schanze aufgerufen. Bei NDR 90,3 hatte er am Freitag angekündigt, flächendeckende Verbote für den Außer-Haus-Verkauf von Alkohol werde es an diesem Wochenende noch nicht geben. Im Einzelfall könne das aber anders aussehen.

Hamburgs Polizeipräsident: Appell statt Alkoholverbot 24.07.2020 16:54 Uhr In Hamburg wird es erstmal kein flächendeckendes Verkaufsverbot von Alkohol geben, um Menschenmassen zu verhindern. Polizeipräsident Ralf Meier setzt auf Umsicht beim Feiern.







