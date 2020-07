Stand: 24.07.2020 18:28 Uhr - NDR 90,3

Kiez und Schanze: Appell statt Alkoholverbot

Hamburgs Polizeipräsident Ralf Martin Meyer hat die Hamburgerinnen und Hamburger zur Umsicht beim Feiern auf dem Kiez und in der Schanze aufgerufen. Flächendeckende Verbote etwa für den Außerhaus-Verkauf von Alkohol werde es an diesem Wochenende aber noch nicht geben, sagte Meyer. Im Einzelfall könne das aber anders aussehen.

Hundertschaften der Polizei unterwegs

Mit den Hundertschaften der Polizei werden in den kommenden Nächten auch Ordnungshüterinnen und Ordnungshüter der Bezirke unterwegs sein. Halten sich Lokale nicht an die Corona-Verordnungen oder bilden sich zum Beispiel vor Kiosken große Menschentrauben, könnten jederzeit vorrübergehende Verbote ausgesprochen werden, sagte Meyer NDR 90,3 und dem Hamburg Journal.

Insgesamt sei es laut Meyer für die Beamtinnen und Beamten schwieriger geworden, die Einhaltung der Corona-Regeln zu überblicken und durchzusetzen. Schließlich dürften sich ja Gruppen von bis zu zehn Menschen versammeln. Durchgreifen werde die Polizei aber in jedem Fall, wenn ganze Straßen, wie etwa am vergangenen Wochenende die Große Freiheit, so voll werden, dass sich einzelne Gruppen gar nicht mehr klar erkennen lassen. "Konsequenz wird dann auch wieder sein, dass die Straße erstmal komplett dicht gemacht wird", so Meyer.

Feiernde auf Kiez und Schanze bisher einsichtig

Dem Polizeipräsidenten zufolge stoßen die Beamtinnen und Beamten bei den Einsätzen bisher überwiegend auf Verständnis und Einsicht. Dass die Stimmung gegen Polizistinnen und Polizisten in den Party-Hotspots kippen könnte, wie in Frankfurt und Stuttgart will Meyer aber auch nicht ausschließen.

