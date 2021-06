Keine Maskenpflicht im Freien mehr in Hamburg Stand: 18.06.2021 06:31 Uhr Je heißer es wird, desto unangenehmer wird es mit einer Maske. Ab heute ist zumindest draußen in Hamburg damit Schluss - aber es gibt Ausnahmen.

An der Binnenalster oder in der Mönckebergstraße ist es jetzt vorbei mit der Maskenpflicht. Voraussetzung ist jedoch, dass genügend Abstand gehalten werden kann. Generell gilt: Immer wenn ein Mindestabstand von 1,5 Metern nicht eingehalten werden kann, muss auch draußen eine Maske getragen werden.

Auf Wochemärkten weiterhin Maskenpflicht

Die Maskenpflicht gilt nach Angaben des Senats im Freien nur noch auf Wochenmärkten, in Warteschlangen vor Geschäften, Gaststätten sowie bei touristischen Stadtrundfahrten. In Innenräumen, bei religiösen Veranstaltungen, beim Einkaufen, in Kultureinrichtungen, bei Sportveranstaltungen und jeglichen anderen Veranstaltungen in geschlossenen Räumen muss weiterhin eine medizinische Maske getragen werden.

In Bussen und Bahnen reicht OP-Maske

Etwas Erleichterung gibt es für die Fahrgäste in Bussen und Bahnen. Dort reicht ab sofort eine einfache OP-Maske, es muss keine FFP2-Maske mehr sein.

Maskenpflicht in Schulen auch nach den Sommerferien

Schülerinnen und Schüler in Hamburg können sich schon jetzt darauf vorbereiten, dass sich für sie nichts ändern soll: In den Schulen soll es nach den Sommerferien bei der Maskenpflicht bleiben - und beim regelmäßigen Testen.

Gedenkort für Corona-Opfer?

Nach der Sommerpause könnte es auch eine partei-übergreifende Initiative in der Bürgerschaft geben: SPD und CDU wollen einen Gedenkort schaffen für die weit mehr als 1.000 Menschen, die in Hamburg mit einer Corona-Infektion gestorben sind.

