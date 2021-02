Kaum Bewegung bei der Inzidenz - wie geht's weiter in Hamburg? Stand: 15.02.2021 06:09 Uhr Erst bei einem Inzidenzwert von 35 sollen die Geschäfte wieder öffnen - darauf haben sich die Länder mit Bundeskanzlerin Angela Merkel in der vergangenen Woche beim Corona-Gipfel geeinigt. In Hamburg ist diese Inzidenz noch in weiter Ferne.

Seit mehr als einer Woche sinken die Corona-Zahlen in Hamburg höchstens minimal: Hier liegt die Inzidenz - also die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner in den zurückliegenden sieben Tagen - seit dem vorletzten Wochenende bei knapp unter 70. Der deutliche Abwärtstrend ist längst zum Stillstand gekommen.

Vorerst keine weiteren Lockerungen in Sicht

Eine schwierige Situation für den Hamburger Senat und die Fraktionen in der Bürgerschaft: Über Lockerungen brauche man vorerst nicht zu reden, heißt es von allen Parteien mit Ausnahme der AfD. Noch schärfere Regeln halten SPD, Grüne und CDU aber auch für den falschen Weg. Nur in der Fraktion der Linken gibt es Stimmen, die eine Null-Covid-Strategie für diskussionswürdig halten.

Fortschritte durch Schnelltests?

Viele Hoffnungen setzt die Politik auf Corona-Schnelltests: Anfang März könnte es dafür die ersten Zulassungen geben. Und man hofft natürlich natürlich darauf, dass es mit dem Impfen vorangeht. Ansonsten bleibt es bei dem Appell an jeden Einzelnen, sich möglichst diszipliniert an die Regeln zu halten.

Bundesweit ist die Inzidenz um mehr als 20 Prozent gesunken, auch Städte wie Bremen und Berlin melden - anders als Hamburg - weiter sinkenden Werte.

