Kampf gegen Corona: Tschentscher ruft zu Ausdauer auf Stand: 16.12.2020 14:01 Uhr Hamburg geht in den Corona-Lockdown und fährt das öffentliche Leben weitgehend herunter. Am Mittwoch hat Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) in einer Regierungserklärung dazu aufgerufen, im Kampf gegen Corona nicht nachzulassen.

Es sei jetzt nötig, die Zahl der Corona-Neuinfektionen nicht nur zu stabilisieren, sondern sie zu verringern, sagte Tschentscher in der Bürgerschaft. Dazu sei die wichtigste Botschaft an die Hamburgerinnen und Hamburger, nicht die Grenzen der Regeln auszuschöpfen, sondern in den kommenden Wochen, auch an den Weihnachtstagen und zu Silvester, so wenig Kontakte wie möglich zu haben. "Ich bitte Sie, liebe Hamburgerinnen und Hamburger: Nehmen sie diese Regeln ernst"

"Shutdown ist erforderlich"

Obwohl Hamburg in der Pandemie weiterhin besser dastehe als viele andere Flächenländer und vergleichbar große Städte, gingen in den letzten Tagen auch in der Hansestadt die Infektionszahlen wieder in die Höhe. "Deshalb ist ein erneuter Shutdown auch bei uns erforderlich", sagte er. "Wir brauchen weiterhin Ausdauer, Disziplin und Verantwortung, um die Pandemie in den kommenden Monaten zurückzudrängen und nicht noch auf der Zielgeraden noch zu stolpern."

Hamburg stehe bei der Digitalausstattung der Schulen an der Spitze der Bundesländer. Außerdem würden mittlerweile mehr als 700 Menschen in der Kontaktnachverfolgung von Corona-Infizierten arbeiten.

"Alle Vorkehrungen sind getroffen"

Der möglicherweise ab der kommenden Woche verfügbare Impfstoff sei für ihn ein Wendepunkt. "Alle Vorkehrungen sind getroffen. Sobald der erste Impfstoff Hamburg erreicht, können wir ihn einsetzen, um die Menschen in Hamburg besser vor Corona zu schützen, das ist die positive Nachricht, die uns Hoffnung und Zuversicht gibt", sagte der Bürgermeister.

