Jetzt live: Tschentscher zu Rückzieher bei Osterruhe Stand: 24.03.2021 13:08 Uhr Der Corona-Beschluss zur Osterruhe ist gekippt. Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) äußert sich dazu. NDR.de überträgt jetzt per Livestream.

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten der Länder hatten am Mittwochvormittag kurzfristig erneut Beratungen aufgenommen. Dabei ging es um die Streichung der geplanten Osterruhe zur Eindämmung der Corona-Pandemie.

Merkel übernimmt Verantwortung für "Fehler"

Merkel entschuldigte sich danach in einem kurzen Statement. Der Beschluss zur Osterruhe sei ein Fehler gewesen. Sie trage dafür die Verantwortung. Der Vorgang habe Verunsicherung ausgelöst, dafür bitte sie alle Bürgerinnen und Bürger um Verzeihung.

Massive Kritik an jüngsten Beschlüssen

Bund und Länder hatten in ihrer Spitzenrunde in der Nacht zum Dienstag eigentlich vereinbart, an Gründonnerstag die Geschäfte zu schließen und am Sonnabend nur den Verkauf von Lebensmitteln zu erlauben. Das hatte massive Kritik nach sich gezogen. Zudem stellte sich heraus, dass eine solche Regelung rechtlich zu schwierig umzusetzen ist: Für die Änderung der entsprechenden gesetzlichen Grundlagen ist die Zeit zu knapp.

Die derzeit schon geltenden Lockdown-Regeln werden den Beschlüssen des Bund-Länder-Gipfels zufolge bis zum 18. April fortgeführt.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 24.03.2021 | 13:00 Uhr