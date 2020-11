Stand: 17.11.2020 12:49 Uhr Jetzt live: Landespressekonferenz in Hamburg

In der Landespressekonferenz im Hamburger Rathaus ist es am Dienstag erneut um die aktuelle Corona-Entwicklungen in der Hansestadt gegangen. Senatssprecher Marcel Schweitzer sagte, dass es 424 neue Corona-Fälle in der Hansestadt gebe. Das liege etwa auf dem Niveau der Vorwoche. Die neuen Zahlen würden keinen Anlass zur Entwarnung geben, so Schweitzer. Den Angaben zufolge werden 306 Corona-Patientinnen und -Patienten in den Hamburger Krankenhäusern behandelt. Auf Intensivstationen liegen demnach 85 Infizierte. Schweitzer betonte, dass zuletzt wieder mehr ältere Menschen über 70 Jahre infiziert würden.

Im Anschluss wollte Verkehrssenator Anjes Tjarks (Grüne) die Zahlen des Radverkehrzählnetzes vorstellen. NDR.de überträgt die Landespressekonferenz jetzt auf dieser Seite per Livestream.

