Jetzt live: Hamburger Senat zu weiteren Corona-Lockerungen Stand: 28.05.2021 17:00 Uhr Angesichts der sinkenden Corona-Zahlen können sich die Hamburgerinnen und Hamburger auf weitere Lockerungen einstellen. Der Hamburger Senat will heute über weitere Öffnungsschritte informieren. NDR.de überträgt die Pressekonferenz jetzt auf dieser Seite per Livestream.

Gute Nachrichten gibt es bereits vorab für Eltern und Kinder: Ab 7. Juni sollen alle Kitas in Hamburg wieder ganz normal öffnen - im Regelbetrieb ohne Einschränkungen. Sozialsenatorin Melanie Leonhard (SPD) sagte: "Für alle Eltern ist das eine wichtige Entlastung - und die Kinder kommen wieder zu ihrem Recht."

Mehr Freiheiten für Sportler

Auch Sportlerinnen und Sportler können aufatmen. Nach Informationen von NDR 90,3 dürfen bald unter freiem Himmel 20 Erwachsene gemeinsam Sport treiben, Kinder bis 14 Jahre sogar unbegrenzt - und alle ohne Corona-Tests. Beim Innensport sind zehn Erwachsene erlaubt, allerdings mit Testpflicht. Kinder können auch innen unbegrenzt und ungetestet Sport treiben. Wie NDR 90,3 weiter erfuhr, dürfen Fitness-Studios wieder öffnen, wenn sie einen Abstand von 2,50 Meter zwischen den Sportlerinnen und Sportlern gewährleisten. Erlaubt ist eine Person pro zehn Quadratmeter. Auch Schwimmkurse für Kinder sind wieder möglich. Während die Freibäder bereits am Wochenende wieder öffnen, ist die Öffnung der Hallenbäder erst zu einem späteren Zeitpunkt vorgesehen.

Beherbergungsverbot soll fallen

Außerdem soll das Beherbergungsverbot fallen. Wie genau, ist noch unklar, aber Niklaus Kaiser von Rosenberg von Hamburgs Hotel- und Gaststättenverband Dehoga ist erleichtert. Erst in der vergangenen Woche habe er Klage gegen den Senat eingereicht - wegen Untätigkeit. Nun fahre man den Hotelbetrieb langsam wieder hoch und freue sich auf Gäste. Der Dehoga-Interimschef sagte NDR 90,3: "Wir hätten uns die Hotelöffnung schon vor zwei Wochen gleichzeitig mit Schleswig-Holstein und Niedersachsen." Der Vorlauf sei jetzt so kurz, dass noch nicht alle Hotels gleich wieder öffnen könnten. Er gehe davon aus, dass die Hotels ihre normale Kapazität erst wieder Ende Juni aufbauen könnten.

Leonhard kündigt Lockerungen an

Sozialsenatorin Leonhard hatte am Freitagmorgen im Gespräch mit NDR Info bereits angekündigt dass der Senat auch beim Thema Sport "wieder mehr möglich machen will - draußen und drinnen." Bei den Veranstaltungen bei Kultur und Sport wolle man ebenfalls in die nächste Stufe gehen. "Und auch zum Beispiel bei der Beherbergung wollen wir wieder einiges möglich machen." Die Rückkehr aller Hamburger Schülerinnen und Schüler in den Präsenzunterricht am kommenden Montag war schon am Mittwoch verkündet worden.

Änderungen sollen frühestens am Dienstag in Kraft treten

Weitere Öffnungen sind aber frühestens am Dienstag kommender Woche zu erwarten, da zwischen den einzelnen Schritten 10 bis 14 Tage liegen sollen, wie Senatssprecher Marcel Schweitzer gesagt hatte. Erst am vergangenen Sonnabend waren Einzelhandel und Außengastronomie geöffnet worden.

