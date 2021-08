Jetzt live: Hamburger Senat stellt neue Corona-Regelung vor Stand: 24.08.2021 12:35 Uhr Als erstes Bundesland plant Hamburg die Einführung der "2G-Regelung". Danach könnten ungeimpfte Getestete von Veranstaltungen ausgeschlossen werden. Heute will der rot-grüne Senat die neue Regelung beschließen.

Der Restaurant- oder Konzertbesuch könnte bald in Hamburg nur noch für gegen Corona Geimpfte oder von dem Virus Genesene machbar sein. Veranstalter und Veranstalterinnen sowie Restaurantbetreibende könnten sich mit einem "2G-Modell" künftig dazu entschließen, Ungeimpfte nicht mehr einzulassen - auch wenn diese einen negativen Corona-Test vorlegen.

Mehr Gäste und keine Maskenpflicht

Im Gegenzug sollen dann Abstandsregeln fallen, mehr Gäste zugelassen und die Maskenpflicht aufgehoben werden. Auch eine freie Platzwahl an den Tischen wäre wieder möglich. Voraussetzung sind allerdings entsprechende Kontrollen durch die Veranstalterinnen und Veranstalter. "Ich denke, dass die Regelung '2G' für uns in Hamburg der richtige Weg ist", sagte Hamburgs Zweite Bürgermeisterin Katharina Fegebank (Grüne) am Montag bei einem Termin im Universitätsklinikum Eppendorf.

Gültigkeit von Corona-Tests verkürzt

Beschlossene Sache ist bereits, dass die Corona-Tests nicht mehr so lange gültig sind. Ein PCR-Test gilt ab sofort nur noch 48 Stunden, ein Schnelltest nur noch 24 Stunden. Davon befreit sind nur Kinder bis zur Vollendung des siebten Lebensjahres sowie Schülerinnen und Schüler während der Schulzeiten, da sie von den flächendeckenden Testungen während des Regelschulbetriebs profitieren.

Darüber hinaus dürfen Reiserückkehrende aus dem Ausland von Montag an laut Eindämmungsverordnung nach ihrer Einreise zehn Tage lang nur mit einem negativen Corona-Test Schulgelände betreten oder schulische Veranstaltungen besuchen.

