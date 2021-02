Impfungen in Hamburger Service-Wohnanlagen starten Stand: 05.02.2021 06:21 Uhr In Hamburg beginnt die nächste Impfetappe: Ab kommender Woche sind die rund 200 Service-Wohnanlagen an der Reihe - dort leben ältere Menschen in ihren eigenen vier Wänden und können sich bei Bedarf helfen lassen.

Diese Frage hatte viele Menschen in Hamburg bewegt: Warum wird nur in den Pflegeheimen geimpft, nicht aber gleich auch in den Service-Wohnanlagen? Es liegt am knappen Impfstoff und an den vielen Corona-Ausbrüchen in den Heimen - deshalb hatten diese oberste Priorität. Ab der kommenden Woche werden die mobilen Impfteams dann aber auch die Service-Wohnanlagen ansteuern. Dort leben rund 7.000 Menschen, die älter als 80 Jahre alt sind und sich deshalb jetzt impfen lassen können. Wer jünger ist, muss auch hier noch warten.

Ab Freitag werden Einrichtungen informiert

Ab Freitag werden die Einrichtungen von der Sozialbehörde benachrichtigt, damit sie ihre Mieterinnen und Mietern informieren können. Und auch die rund 160 Einrichtungen der Eingliederungshilfe sind ab nächster Woche an der Reihe, dort können sich alle Menschen mit Behinderungen impfen lassen.

80.000 Termine im Impfzentrum vergeben

Unterdessen wurden bisher rund 80.000 Termine für das zentrale Impfzentrum in den Hamburger Messehallen vergeben - trotz andauernder Probleme mit dem Vergabesystem. Erneut kritisierte die Behörde die Abwicklung durch die Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV). Schon seit Wochen bekannte Fehler seien noch immer nicht behoben worden, sagte Sprecher Martin Helfrich am Donnerstag. Die Behörde erwarte, dass dies nun "binnen Tagen" geschehe.

