Impfungen in Hamburger Pflegeheimen kommen gut voran

Stand: 28.01.2021 12:55 Uhr

Der Impfstoff in Hamburg ist knapp, doch die Corona-Schutzimpfungen in den Pflegeeinrichtungen machen Fortschritte. In der kommenden Woche - und damit eine Woche früher als geplant - sollen dort alle Impfwilligen eine Erstimpfung erhalten haben, sagte Sozialsenatorin Melanie Leonhard (SPD).