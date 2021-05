Impfung durch Betriebsärzte: Was in Hamburg geplant ist Stand: 02.05.2021 17:29 Uhr Nach Angaben des Bundesgesundheitsministeriums sollen Beschäftigte spätestens ab dem 7. Juni die Möglichkeit haben, sich in ihren Betrieben gegen Corona impfen zu lassen. Wie sieht es in Hamburg aus?

In der Hansestadt sind viele Betriebe vorbereitet: Beiersdorf, Lufthansa oder die Haspa würden gern ihrer Belegschaft eine Corona-Impfung anbieten. Viele Firmen planen bereits eigene Impfstraßen oder haben sogar schon Zelte dafür auf ihrem Gelände aufgebaut. Die Hamburger Sozialbehörde hat auch mit rund 40 Hamburger Unternehmen gesprochen, wie das Impfen in den Betrieben organisiert werden kann.

Sozialbehörde: Impfpriorisierung muss aufgehoben sein

Für eine Impfung durch Betriebsärzte gebe es die Voraussetzung, dass die Impfpriorisierung nicht mehr gelte, sagte Behördensprecher Martin Helfrich. "Das wird also perspektivisch ab dem Juni frühestens der Fall sein." Es sei unrealistisch, dass man in den Betrieben kontrollieren würde, wer berechtigt sei und wer nicht - und im Zweifel schwierige Entscheidungen fällen müsse.

Handelskammer will kleineren Betrieben helfen

Im Mai soll Hamburg wöchentlich rund 100.000 Impfdosen bekommen. Und wenn dann ab Juni in den Firmen geimpft werden könnte, will die Handelskammer den kleineren Betrieben helfen. Denn die haben meist keinen eigenen Arzt. Sie sollen dann in den Räumen der Handelskammer impfen können.

Die Bundesregierung hatte eine Einbindung der Betriebsärzte bereits grundsätzlich für Juni angekündigt. Dank wachsender Liefermengen soll das Impf-Netz in der Fläche damit noch größer werden.

