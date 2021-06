Impfpriorisierung endet: Senatorin bittet Hamburger um Geduld Stand: 07.06.2021 07:20 Uhr Die Impfpriorisierung ist bundesweit seit Montag aufgehoben. Zumindest in den Hamburger Arztpraxen kann nun jeder versuchen, eine Corona-Schutzimpfung zu erhalten. Doch der Impfstoff ist knapp.

Da noch immer viele Impfberechtigte aus den Priorisierungsgruppen eins bis drei keine Impfung erhalten haben, behält Hamburg die Reihenfolge im zentralen Impfzentrum bei. Die Arztpraxen müssen sich hingegen nicht mehr an die Priorisierung halten. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hatte die nach der Gefährdung gestaffelte Priorisierung der Impfberechtigten zu Montag aufgehoben.

"Fast jede einzelne Dose vergeben"

Hamburgs Sozialsenatorin Melanie Leonhard bat die Bürgerinnen und Bürger angesichts des knappen Impfstoffs um Geduld: "Wir kommen nun in einige Wochen, in denen wir keine Priorisierung haben und keinen Impfstoff", sagte die SPD-Politikerin. In Hamburg sei "kurzfristig fast jede einzelne Dose vergeben" - im Impfzentrum wie in Arztpraxen.

Kritik an Spahn

Sie kritisierte den Kurs der Bundesregierung mit der Aufhebung der Impfpriorisierung. "Es ist zwar schön, eine solche Ankündigung zu machen", sagte Leonhard, damit werde aber auch der Eindruck erweckt, dass nun alle Interessierten eine Impfung erhalten könnten. "Aber es können noch nicht alle – schlicht, weil Impfstoff fehlt." Aufgabe der Politik sei es auch, verlässliche Ansagen zu machen. "Und in der aktuellen Situation lautet diese Ansage leider, dass die meisten noch einige Wochen Geduld brauchen, bis sie ein Impfangebot bekommen können."

