Impfnacht und mobile Teams: Hamburg will Tempo ins Impfen bringen Stand: 03.08.2021 19:35 Uhr Das Impfen muss zu den Menschen kommen - und nicht umgekehrt: So will Hamburg wieder mehr Tempo ins Impfen bringen. Wie viel bereits geimpft wird in den Stadtteilen, das zeigen neue Zahlen, die NDR 90,3 vorliegen.

Es sind einzelne Arztpraxen, die schon seit Wochen sehr viel impfen: In Wilhelmsburg zum Beispiel. Da hat eine einzelne Praxis schon mehr als 1.500 Dosen verimpft. Im Postleitzahlenbezirk 20539 auf der Veddel und in Rothenburgsort waren es schon 1.600 Spritzen - ebenfalls in nur einer Praxis.

AUDIO: Mehr Tempo: Wie Hamburg mehr Menschen impfen will (1 Min) Mehr Tempo: Wie Hamburg mehr Menschen impfen will (1 Min)

Geliefert wird der Impfstoff direkt von der Stadt - mit mehreren 10.000 Dosen hat sie bereits die Arbeit der Ärztinnen und Ärzte in ärmeren Stadtteilen unterstützt. Was der Senat auf Anfrage der Linken aber nicht sagen kann: Wie hoch die Impfquote in den einzelnen Stadtteilen ist - dazu liegen ihm nach eigenen Angaben keine Daten vor. Deshalb bleibt offen, wo es noch besonders viel zu tun gibt beim Impfen. Neben den Arztpraxen impfen inzwischen auch mobile Teams in den Stadtteilen - im Durchschnitt kommen zu diesen Terminen deutlich über 200 Menschen.

Hamburg auf dem drittletzten Platz

Hamburg liegt bei den vollständig Geimpften bundesweit auf dem drittletzten Platz mit knapp 51 Prozent. Spitzenreiter ist seit Wochen Bremen mit einer Impfquote von inzwischen gut 63 Prozent. Heute will das Impfzentrum in den Messehallen besonders jüngere Menschen mit einer "Langen Nacht des Impfens" locken - sie geht bis 23 Uhr. Besuchern und Besucherinnen des Impfzentrums erwartet ein besonderes Musik-Erlebnis. "Wenn man Musik mag, sollte man vorbeigehen", sagte Senatssprecher Marcel Schweitzer.

Noch bis zum 10. August kann man sich im Impfzentrum ohne Termin gegen Corona impfen lassen. Ende des Monats soll die Einrichtung in den Messehallen geschlossen werden.

