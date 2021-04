Impf-Reihenfolge: Unterschiede in den Bundesländern Stand: 07.04.2021 16:47 Uhr Daten des Robert Koch-Institutes zeigen, dass die Bundesländer die Prioritäten beim Impfen sehr unterschiedlich handhaben. In Hamburg werden Menschen zum Beispiel häufiger wegen ihres Berufs geimpft - und nicht wegen ihres Alters. Das betrifft zum Beispiel Ärztinnen und Ärzte, Pflegerinnen und Pfleger sowie Lehrerinnen und Lehrer.

Für die Bürgerinnen und Bürger ist es schwer, den Überblick zu behalten: Immer wieder werden am Impfzentrum Menschen weggeschickt, weil sie nach der Hamburger Priorisierung noch nicht dran sind. Innerhalb der Priorisierungsgruppen können Bundesländer nämlich eigene Schwerpunkte setzen. Kontaktpersonen von Schwangeren können sich etwa in Schleswig-Holstein schon impfen lassen, in Hamburg geht das noch nicht.

Gefährdete Berufsgruppen zuerst dran

Derzeit sind rund 90.000 Hamburgerinnen und Hamburger mindestens einmal geimpft, weil ihre Altersgruppe dran ist. Mehr als 130.000 aber, weil sie in bestimmten Berufen arbeiten. Hamburg hat bei der Prio-Gruppe zwei nämlich zuerst besonders gefährdete Berufsgruppen aufgerufen, etwa medizinisches Personal, Polizistinnen und Polizisten, Lehrerinnen und Lehrer oder Erzieherinnen und Erzieher. Erst jetzt bekommen die 70 bis 80-Jährigen nach und nach ihre Einladungen zur Impfung.

Hessen, Nordrhein-Westfalen und Sachsen verzeichnen ebenfalls mehr Impfungen bei den Berufs- als bei den Altersgruppen. In allen anderen Bundesländern ist es andersherum.

