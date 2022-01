Hunderte Menschen demonstrieren gegen Querdenker Stand: 15.01.2022 13:25 Uhr "Solidarität und Aufklärung statt Verschwörungsideologien": Unter diesem Motto ziehen gerade mehrere hundert Menschen durch die Hamburger Innenstadt. Zu der Demonstration aufgerufen hat das Hamburger Bündnis gegen Rechts.

Das Bündnis wird von mehr als 100 Gruppen und Organisationen unterstützt. Darunter sind neben dem Fußball-Zweitligisten FC. St. Pauli auch die Gewerkschaft ver.di und die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW). Außerdem beteiligen sich die globale Klimabewegung Fridays For Future und die Bürgerschaftsfraktionen von Grünen und Linken an der Demonstration.

Abschlusskundgebung in der Mönckebergstraße

Der Demonstrationszug ist am Mittag am Bahnhof Dammtor gestartet. Er geht bis zur Mönckebergstraße. Dort ist in Höhe des Gerhart-Hauptmann-Platzes um 14.45 Uhr die Abschlusskundgebung geplant.

Hygieneschutzkonzept soll eingehalten werden

Das Bündnis hat die Demonstrantinnen und Demonstranten im Vorfeld aufgefordert, sich an die Corona-Auflagen zu halten. Sie müssen demnach einen Mund-Nasen-Schutz tragen und den Mindestabstand von anderthalb Metern in alle Richtungen einhalten.

Protest war ursprünglich Gegen-Demo

Die Bündnisdemonstration war ursprünglich als Gegen-Protest geplant. Bis zu 15.000 Menschen wollten in Hamburg heute eigentlich gegen die Corona-Politik auf die Straße gehen. Das wurde von der Versammlungsbehörde aber verboten. Grund war die Befürchtung, dass sich die Impfgegnerinnen und Impfgegner nicht an die Corona-Auflagen halten würden. Dagegen protestierten am Freitagabend rund 300 Menschen vor der Hamburger Kunsthalle friedlich.

