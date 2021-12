Hunderte Gottesdienste in Hamburg - Corona prägt Weihnachtspredigten Stand: 25.12.2021 11:25 Uhr Die Hamburger Christen und Christinnen haben in zahlreichen Gottesdiensten den Heiligen Abend begangen. Zentrales Thema in vielen Predigten war auch in diesem Jahr der Umgang mit der Corona-Pandemie.

Der Michel ausgebucht, viele Kirchen voll, manche Gottesdienste unter freiem Himmel - andere nur online im Internet: Das Weihnachtsfest steht auch in diesem spürbar im Zeichen von Corona. Das prägte auch viele Predigten.

Fehrs erinnert an die Kinder

Hamburgs evangelische Bischöfin Kirsten Fehrs erinnerte in ihrer Weihnachtsbotschaft an die Belastung der Kinder durch die Pandemie. Corona treffe die ärmsten Kinder besonders hart, weil sie besonders auf Schulen und Hilfseinrichtungen angewiesen seien. Und Fehrs erinnerte an die vielen Brückenbauer und Brückenbauerinnen im Land: Pflegekräfte, Ärztinnen und Ärzte, ehrenamtliche Betreuer und Betreuerinnen, Polizisten und Polizistinnen, Feuerwehrleute und viele andere, die das soziale Gesicht unseres Landes prägten - ganz menschenfreundlich.

AUDIO: Weihnachtspredigten in Hamburg (1 Min) Weihnachtspredigten in Hamburg (1 Min)

Heße: Auf das Weinen der Schwachen hören

Der katholische Erzbischof Stefan Heße mahnte, aufmerksam für die Nöte der Menschen zu sein: Weihnachten heiße, auf das Weinen der Schwachen zu hören - der Kleinen, der Jungen und Alten und derer, die von Missbrauch betroffen seien und die lange überhaupt nicht gehört wurden.

