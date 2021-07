Homeoffice-Pflicht endet: So machen es Unternehmen in Hamburg Stand: 01.07.2021 06:26 Uhr Ab heute gibt es keine Homeoffice-Pflicht mehr für Unternehmen. Der Bund hatte wegen der Pandemie angeordnet, dass Beschäftigte sofern möglich von zu Hause arbeiten. Aber auch wenn die Verordnung ausläuft, heißt es nicht für alle, dass sie sofort zurück ins Büro müssen.

Mehrere Unternehmen wollen die Sommerferien abwarten. Auf dem Otto-Campus in Bramfeld gab es zuletzt eine Homeoffice-Quote von 90 Prozent. Sprecher Frank Surholt sagte NDR 90,3, dass man wegen der Reiserückkehrer und -rückkehrerinnen und der Delta-Variante des Coronavirus vorsichtig sei. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter könnten sich aussuchen, ob sie zurückkommen oder im Homeoffice bleiben.

Bei Haspa und Beiersdorf gibt es Teilrückkehr

Die Hamburger Sparkasse will aufgrund der guten Erfahrungen in Zukunft auf einen Mix aus mobilem Arbeiten und Präsenz setzen. Mit Abstand und Maske können Beschäftigte ab heute ins Büro zurückkehren. Bei Beiersdorf in Eimsbüttel sollen die Chefinnen und Chefs darauf achten, dass maximal die Hälfte der Mitarbeitenden gleichzeitig vor Ort ist.

Auch in Hamburgs Behörden wird nicht sofort komplett an den Schreibtisch zurückgekehrt. Das zuständige Personalamt hat die einzelnen Abteilungsleiter und -leiterinnen angewiesen, im Einzelfall zu entscheiden. Einerseits soll die Verwaltung funktionieren, andererseits spielt der Infektionsschutz nach wie vor die größere Rolle.

