Stand: 29.03.2022 08:11 Uhr Heute im Livestream: Landespressekonferenz in Hamburg

In der heutigen Landespressekonferenz im Hamburger Rathaus gibt Senatssprecher Marcel Schweitzer einen Überblick über die Corona-Lage in der Hansestadt. Dabei wird es wahrscheinlich auch um die Hotpot-Regelung gehen, die Hamburg morgen in der Bürgerschaft beschließen will.

Darüber hinaus informiert Finanzsenator Andreas Dressel (SPD) über die Stadtwirtschaftsstrategie.

NDR.de überträgt die Landespressekonferenz ab etwa 12.30 im Livestream.

Livestream hier ab 29.03.2022 12:30 Uhr

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 29.03.2021 | 12:30 Uhr